الأحد 28 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تقارير: اهتمام سعودى جديد بضم محمد أبوجبل خلال يناير

محمد أبو جبل
محمد أبو جبل

ذكرت تقارير صحفية سعودية أن محمد أبوجبل حارس مرمى منتخب مصر، دخل دائرة اهتمام نادي الشباب خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

"أبوجبل" سيكون حارس منتخب مصر الأول، خلال لقاء الكونغو الديمقراطية، في ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا 2023 بعد إصابة محمد الشناوي بخلع في الكتف.

ومن جديد سيظهر أبوجبل ليعوض الشناوي في كأس الأمم، بعد تكرار نفس السيناريو النسخة الماضية من البطولة والتي تألق فيها حارس مرمى الزمالك السابق.

وقالت صحيفة "الرياضية"، إن الشباب مهتم بضم أبوجبل حارس مرمى نادي البنك الأهلي الحالي، بعد إصابة الكوري الجنوبي كيم سيونج جيو حارس مرمى الفريق بقطع في الرباط الصليبي خلال مشاركته مع منتخب بلاده في بطولة كأس آسيا 2023 الجارية في قطر.

وأضاف التقرير، أن إدارة الشباب بدأت تحركاتها للحصول على خدمات الحارس المصري، البالغ 34 عامًا، لكنها رجَّحت حسم الصفقة خلال الأسابيع المقبلة، مرجعةً ذلك إلى رغبة الشبابيين في عدم الاستعجال في حسم ملف الحراسة، خاصةً أن النادي يملك فرصة قيد حارس مرمى بديل حتى بعد نهاية فترة الانتقالات الشتوية.

يذكر أن أبوجبل كان على بُعد خطواتٍ قليلةٍ من الانتقال إلى دوري روشن السعودي عبر بوابة النصر قبل موسمين إثر تألقه مع منتخب بلاده في البطولة الإفريقية التي استضافتها الكاميرون عام 2022، لكنَّ الصفقة لم تكتمل على الرغم من توقيعه للنصر، حيث فضَّلت إدارة النادي العاصمي وقتها التعاقد مع الكولومبي دافيد أوسبينا.

أبو جبل محمد ابو جبل الشباب منتخب مصر الكونغو

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