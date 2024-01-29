"الدستور" يكشف التفاصيل الخفية وراء تراجع الأهلى عن إتمام صفقة محمد أبوجبل

كشفت مصادر "الدستور" ما حدث في الساعات الأخيرة، في فسخ عقد محمد أبوجبل حارس مرمى منتخب مصر والبنك الأهلي مع الأهلي وقصة التعاقد معه خلال معسكر منتخب مصر.

ويرغب الأهلي في التعاقد مع حارس مرمى جديد لتعويض غياب محمد الشناوي قائد الفريق بعد إصابته بخلع في الكتف، وإجراء عملية منظار في ألمانيا وتأكد غيابه 3 شهور عن الملاعب.



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قالت مصادر لـ"الدستور" داخل الأهلي، إن ميشيل يانكون مدرب حراسة المرمى الأهلي واحد من الأسباب وراء فسخ التعاقد مع أبوجبل، وذلك بسبب شرط وضعه مع مارسيل كولر المدير الفني للأحمر وهو التعاقد مع أبوجبل شريطة التألق في كأس الأمم.

وأوضح المصدر، أن محمد الشناوي رفض تمديد عقده مع الأحمر عقب الإعلان عن التعاقد مع أبوجبل لنهاية الموسم على الرغم من اتفاقه المسبق مع إدارة الأهلي.

وأكمل أن إدارة الكرة رفضت الدخول في صدام مع الشناوي، والذي ضحي بالعديد من العروض السعودية للبقاء في صفوف الأحمر، بجانب مخاوف من وجود أزمات بسبب مصطفى شوبير وحمزة علاء بعد مطالبتهم بالرحيل علي سبيل الإعارة بعد عرض سيراميكا كليوباترا.

وسريعًا تحرك الأهلي، للتفاوض مع زد من أجل استعارة علي لطفي حارس مرماه السابق لمدة 6 شهور حتى نهاية الموسم الجاري بعدها يعود إلى نادي زد.

كما أعاد التفاوض مع سيراميكا من أجل التعاقد مع محمد بسام من أجل حسم الصفقة في أسرع وقت ممكن قبل غلق باب القيد الشتوي.