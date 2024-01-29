الإثنين 29 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

"الدستور" يكشف التفاصيل المالية فى استعارة الأهلى محمد أبو جبل

محمد أبو جبل
محمد أبو جبل

نجح مسؤولو النادي الأهلي في ضم محمد أبو جبل  حارس مرمى البنك الأهلي على سبيل الإعارة  لمدة 6 أشهر.

وضم الأهلي محمد أبو جبل بعد إصابة محمد الشناوي بخلع في الكتف خلال مشاركته في كأس الأمم الأفريقية وغيابه لمدة 3 أشهر على الأقل.

وكشف مصدر داخل الأهلي لـ"الدستور"، أنه قد تم الاتفاق مع مسئولي البنك الأهلي على استعارة محمد أبو جبل حارس الفريق حتى نهاية الموسم.

وأشار المصدر إلى أنه قد تم الاتفاق مع الحارس على ذلك من خلال المخاطبات الرسمية عبر البريد الإلكتروني من أجل حسم قيده سواء على المستوى المحلي أو الأفريقي.

وأكد المصدر على أنه تم الاتفاق بين الناديين على دفع مسئولي القلعة الحمراء مبلغًا قدره 7 مليون و500 ألف جنيه للتعاقد مع الحارس الذي يتبقى له موسم في عقده مع البنك الأهلي بخلاف الـ6 ـشهر المتبقية هذا الموسم.

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الاهلى محمد ابو جبل البنك الأهلي الأهلي يضم محمد أبو جبل على سبيل الإعارة أخبار محمد الشناوي

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