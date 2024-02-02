الجمعة 02 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مران الأهلى.. كولر يجتمع بالطاقم المعاون.. ورضا سليم يشارك

كولر
كولر

الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، واصل تدريباته صباح اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا للارتباطات المقبلة.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني، اجتماعًا مع الطاقم المعاون، لمناقشة العديد من الجوانب المتعلقة بالاستعداد للمباريات المقبلة للفريق.

وخاض اللاعبون فقرات بدنية مكثفة، قبل الانتقال إلى تنفيذ تدريبات تخصصية عديدة في ضوء البرنامج الذي وضعه الجهاز الفني.

كان الفريق قد خاض معسكر إعداد خارجيًا في مدينة عجمان بالإمارات تخللته مواجهات ودية أمام الأخدود السعودي وحتا ‏الإماراتي.‏

ويستعد الأهلي لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري، التي تجمع الفريقين في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.‏

مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، حرص على الاجتماع مع أعضاء الجهاز المعاون، لمناقشة عدد من الأمور المتعلقة ببرنامج الإعداد للفترة المقبلة.

وأشرف كولر على تنفيذ اللاعبين فقرات فنية متنوعة وتقسيمة كرة قوية في ضوء الاستعداد للمباريات المقبلة.
وخاض اللاعبون فقرات بدنية مكثفة، قبل الانتقال إلى تنفيذ تدريبات تخصصية عديدة في ضوء البرنامج الذي وضعه الجهاز الفني.

 

 

 

 

 

رضا سليم يشارك في التدريبات الجماعية

رضا سليم، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، بدأ المشاركة في التدريبات الجماعية بصورة تدريجية، على هامش المران الصباحي على ملعب مختار التتش بالجزيرة.
وأكد الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق، أن رضا سليم اجتاز برنامج العلاج الطبيعي والتأهيل الذي خضع له عقب إصابته في الكتف، وبدأ يشارك في التدريبات بصورة تدريجية.


وخاض اللاعبون مرانًا قويًا تضمن فقرات بدنية مكثفة، قبل الانتقال إلى تنفيذ تدريبات تخصصية عديدة في ضوء البرنامج الذي وضعه الجهاز الفني.
 

ويستعد الفريق الأول بنادي الأهلي لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري، التي تجمع الفريقين في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.‏

كولر إصابة رضا سليم مران الأهلي شباب بلوزداد الجزائري سامي قمصان

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