السبت 20 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تفاصيل مران الأهلي الأول في معسكر الإمارات خلال فترة التوقف

مران الأهلي
مران الأهلي

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانًا بدنيًّا واستشفائيًّا متنوعًا مع بداية فقرات المران الجماعي، الذي أقيم على ملعب نادي الشرطة في عجمان ضمن معسكر الفريق بالإمارات.

وأدى اللاعبون تدريبات متنوعة تحت إشراف أندريس أندويا مخطط الأحمال، وذلك للتخلص من إجهاد رحلة الطيران.

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مران متنوع لثلاثي حراس مرمى الأهلي

ميشيل يانكون، مدرب الحراس بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي، قاد ثلاثي حراسة المرمى مصطفى شوبير ومصطفى مخلوف وحازم جمال في مران قوي، على هامش التدريبات الجماعية للفريق.

وأدى ثلاثي حراسة المرمى بالفريق تدريبات بدنية وفنية منفردة خلال مدة المران الجماعي، الذي أقيم مساء اليوم، وشهدت التركيز على الكرات العرضية وتحركات الحراس.

تدريبات متنوعة بالكرة للاعبي الأهلي

قاد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانًا متنوعًا للاعبين، شهد جانب منه بعض التدريبات الترفيهية في تقسيمة مصغرة لكرة اليد بين اللاعبين.

وأدى اللاعبون جوانب من التدريبات المتنوعة بالكرة ضمن فقرات المران الذي أقيم مساء اليوم.

ووصلت بعثة الفريق إلى مطار دبي عصر اليوم السبت، ومنه مباشرة إلى إمارة عجمان للإقامة.

ويخوض الفريق خلال المعسكر مباراتين وديتين للإعداد للمرحلة المقبلة.

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