مران الأهلي.. معلول وخالد عبد الفتاح ينتظمان في التدريبات الجماعية

انتظم علي معلول، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في المران الجماعي للفريق، الذي أقيم مساء اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة.

وانضم معلول للتدريبات عقب انتهاء مشاركته مع منتخب تونس في بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة في كوت ديفوار.

كما شارك خالد عبد الفتاح، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في المران الجماعي للفريق الذي أقيم اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة.

وأكد الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق، أن اللاعب شارك في المران الجماعي عقب تعافيه من إصابته بآلام في العضلة الخلفية.

كان الفريق قد خاض معسكر إعداد خارجيًّا في مدينة عجمان بالإمارات، تخللته مواجهتان وديتان أمام الأخدود السعودي وحتا ‏الإماراتي.‏

ويستعد الأهلي لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري، التي تجمع الفريقين في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.‏



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