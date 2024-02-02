كولر يقلص إجازة كهربا وياسر إبراهيم

منح السويسرى مارسيل كولر، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالأهلى، لاعبيه الدوليين راحة سلبية حتى الثلاثاء المقبل، بعد مشاركتهم فى بطولة أمم إفريقيا المقامة حاليًا بكوت ديفوار.

وكشف مصدر مسئول عن أن كولر طالب اللاعبين بالابتعاد عن أي ضغوط متعلقة بالبطولة الإفريقية، وضرورة نسيان ما حدث في كوت ديفوار وفتح صفحة جديدة مع الفريق واستعادة الثقة المفقودة.

وأضاف المصدر أن كولر استثنى كلًا من ياسر إبراهيم ومحمود عبدالمنعم كهربا ثنائي الفريق، حيث منحهما راحة حتى الأحد المقبل، كونهما لم يشاركا فى مباريات المنتخب ببطولة أمم إفريقيا.

وأشار المصدر إلى أن المدير الفني يرغب في عقد جلسات نفسية مع اللاعبين بصفة خاصة بعد استبعادهما من المشاركة الأساسية مع الفراعنة والاكتفاء بمشاهدة المباريات من على دكة البدلاء.

وأوضح المصدر أن كولر يرغب في تجهيز الثنائي بشكل جيد قبل مواجهة شباب بلوزداد الجزائري في إطار الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة إفريقيا والمقرر لها أحد يومي 16 و17 فبراير المقبل.

رضا سليم يشارك في التدريبات.. وكولر يجتمع مع معاونيه

وكان السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حرص على الاجتماع مع أعضاء الجهاز المعاون، لمناقشة عدد من الأمور المتعلقة ببرنامج الإعداد للفترة المقبلة.

وأشرف "كولر" على تنفيذ اللاعبين فقرات فنية متنوعة وتقسيمة كرة قوية في ضوء الاستعداد للمباريات المقبلة.

وخاض اللاعبون فقرات بدنية مكثفة، قبل الانتقال إلى تنفيذ تدريبات تخصصية عديدة في ضوء البرنامج الذي وضعه الجهاز الفني.

كان الفريق قد خاض‏ معسكر إعداد خارجيا في مدينة عجمان بالإمارات تخللته مواجهات ودية أمام الأخدود السعودي وحتا ‏الإماراتي.‏

وبدأ رضا سليم، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المشاركة في التدريبات الجماعية بصورة تدريجية، على هامش المران الصباحي على ملعب مختار التتش بالجزيرة.

وأكد الدكتور أحمد جاب الله طبيب الفريق، أن رضا سليم اجتاز برنامج العلاج الطبيعي والتأهيل الذي خضع له عقب إصابته في الكتف، وبدأ يشارك في التدريبات بصورة تدريجية.

وخاض اللاعبون مرانا قويًا تضمن فقرات بدنية مكثفة، قبل الانتقال إلى تنفيذ تدريبات تخصصية عديدة في ضوء البرنامج الذي وضعه الجهاز الفني.

ويستعد الفريق الأول بالنادي الأهلي لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري، التي تجمع الفريقين في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.‏