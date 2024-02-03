السبت 03 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مران الأهلى.. تأهيل "عبدالقادر وكوكا" وكولر يطمئن على المصابين

أحمد نبيل كوكا
أحمد نبيل كوكا

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، تدريباته صباح اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة ‏شباب بلوزداد الجزائري، ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.‏

واشتمل مران الفريق على جزء بدني وتدريبات الكرة، التي حرص خلالها الجهاز الفني على تنفيذ ‏كل الجوانب الفنية.‏

وواصل أحمد عبد القادر وأحمد نبيل كوكا تنفيذ البرنامج التأهيلي الخاص بهما، على هامش ‏المران لتجهيزهما للعودة إلى المشاركة الجماعية، وقاما بالجري حول الملعب وأداء بعض الفقرات، تحت إشراف ‏الجهاز الطبي بالنادي.‏

وأطلع الدكتور أحمد جاب الله رئيس الجهاز الطبي، مارسيل كولر المدير الفني، وخالد بيبو مدير ‏الكرة، خلال الجلسة التي جمعتهم على هامش المران، على حجم إصابة وسام أبو علي ‏لاعب الفريق، التي تعرض لها أمس، بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة له.‏

وأعلن جاب الله عن إصابة وسام أبو علي بشد في العضلة الخلفية، ويخضع لبرنامج علاجي ‏وتأهيلي لتجهيزه.‏

كان الفريق قد خاض معسكر إعداد خارجيًّا في مدينة عجمان بالإمارات تخللته مواجهتان وديتان ‏أمام الأخدود السعودي وحتا ‏الإماراتي، استعدادًا لتحديات المرحلة المقبلة، وفي مقدمتها مباراة ‏شباب بلوزداد بدوري أبطال إفريقيا.‏

الاهلى شباب بلوزداد الجزائري دورى ابطال افريقيا خالد بيبو وسام أبو علي أحمد عبد القادر

مواد متعلقة

رسميًا.. الأهلى يعلن إصابة وسام أبوعلى بشد فى العضلة الخلفية

أوسيمين يعلق على تأهل نيجيريا إلى نصف نهائى أمم إفريقيا

الأكثر قراءة

الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس جميع المحافظات

الآن.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة البحيرة 2024

عاجل.. حارس جديد يدخل حسابات الأهلى لخلافة محمد الشناوى قبل غلق القيد

نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسماعيلية ترم أول.. المحافظ يعتمدها بنسبة نجاح 78.5٪

بوابة الثانوية العامة.. نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2024 بالاسم فقط

رأس الحكمة.. الحقيقة وراء "مشروع القرن السياحى" بعيدًا عن الأكاذيب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الفايدي

خيبة الإدارة

إبراهيم عبدالفتاح

شارع قديم «2»

ماجد حبته

.. وجمهورية فلوريدا!

صفاء النجار

من مقامات الغضب.. الحيرة

علي سعدة

خبراء الاقتصاد

محمد رفعت

القاهرة تتحدى.. بالكتاب!

أحمد غنام

مصر تصنع إلكترونيات

ماجد حبته

أولوياتنا فى «بريكس»

صور

صلاة الجمعة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب

زحام كبير فى معرض القاهرة للكتاب

إقبال عائلى كبير على معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

ليبرمان يطالب بتهجير الفلسطينيين لسيناء.. ويدعو لسيطرة مصر على غزة

الاحتلال يعتقل فلسطينيين فى الضفة الغربية

كواليس وقف إطلاق النار المرتقب بين إسرائيل و«حماس»