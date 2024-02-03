أوسيمين يعلق على تأهل نيجيريا إلى نصف نهائى أمم أفريقيا

علّق النجم النيجيري فيكتور أوسيمين، مهاجم نابولي الإيطالي، على فوز منتخب بلاده أمام أنجولا في بطولة كأس أمم إفريقيا 2023.

وكان منتخب نيجيريا قد حقق فوزًا ثمينًا على أنجولا بهدف نظيف، سجله أديمولا لوكمان في الدقيقة 41 من زمن المباراة، التي أقيمت على ملعب "فيليكس هوفويت بوجيني" في مدينة "أبيدجان"، أمس الجمعة، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية "كان 2023".

فيكتور أوسيمين يعلق على تأهل نيجيريا إلى نصف نهائي كان 2023

وقال فيكتور أوسيمين عقب اللقاء عبر خاصية "ستوري" على حسابه الرسمي "انستجرام": "الكلام دائمًا يكون سهلًا، ولكن ما قدمناه في أرض الملعب كان جيدًا للغاية".

وأضاف: "أود أن أهنئ منتخب نيجيريا على مستواه والصعود لنصف نهائي كان 2023، ونأمل في مواصلة الانتصارات".

تعليق فيكتور أوسيمين على فوز منتخب نيجيريا

واختتم فيكتور أوسيمين تعليقه، قائلًا: "علينا التركيز في المباريات المقبلة، وكل الاحترام لمنتخب أنجولا على ما قدمه في البطولة".

يذكر أن فيكتور أوسيمين قد سجل هدفًا واحدًا فقط مع منتخب نيجيريا في النسخة الحالية من بطولة "كان 2023"، والذي كان في مرمى غينيا الاستوائية، في المباراة الأولى من دور المجموعات، بينما صنع هدفين آخرين لزملائه.

موعد مباراة منتخب نيجيريا المقبلة في كأس أمم إفريقيا 2023

وينتظر منتخب نيجيريا مواجهة الفائز من مباراة الرأس الأخضر أو جنوب إفريقيا، في الدور نصف النهائي من بطولة كأس أمم إفريقيا 2023.

ومن المقرر أن تُقام هذه المباراة، يوم الأربعاء المقبل، 7 فبراير، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ويأمل منتخب نيجيريا في التأهل إلى نهائي كأس أمم إفريقيا 2023 ومحاولة حصد اللقب الغائب منذ 9 سنوات، وتحديدًا منذ التتويج باللقب في نسخة عام 2013.

وبشكل عام، يسعى المنتخب النيجيري لتحقيق اللقب للمرة الرابعة في تاريخه، بعدما سبق له الفوز بالبطولة أعوام 1980 و1994 و2013.