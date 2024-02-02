نيجيريا تهزم أنجولا وتقص شريط المتأهلين للمربع الذهبى بأمم إفريقيا

بات المنتخب النيجيري أول المتأهلين للدور قبل النهائي من بطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم المقامة حاليا في كوت ديفوار، وذلك عقب فوزه على نظيره الأنجولي 1 / صفر، اليوم الجمعة، ضمن منافسات دور الثمانية بالبطولة.



وسجل أديمولا لوكمان هدف المباراة الوحيد لنيجيريا في الدقيقة 41.



وسيواجه المنتخب النيجيري في الدور قبل النهائي، الفائز من مواجهة الرأس الأخضر وجنوب إفريقيا بدور الثمانية، التي تقام غدا السبت.



ويسعى المنتخب النيجيري لتحقيق اللقب للمرة الرابعة في تاريخه، بعدما سبق له الفوز بالبطولة أعوام 1980 و1994 و2013.

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