التشكيل الرسمى لمباراة نيجيريا وأنجولا بـ"ربع نهائى كان 2023"

أعلن البرتغالي جوزيه بيسيرو، المدير الفني لمنتخب نيجيريا، تشكيل كتيبة النسور، التي ستواجه المنتخب الأنجولي، بـ"كان 2023".

موعد مباراة نيجيريا وأنجولا بكأس أمم إفريقيا "كان 2023"

من المقرر أن يواجه منتخب نيجيريا نظيره منتخب أنجولا، بعد قليل على ملعب فيليكس هوفويت بوانيي، في ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية "كان 2023".

تشكيل منتخب نيجيريا أمام أنجولا..

حراسة المرمى: ستانلي نوابيلي.

خط الدفاع: أولا أينا - وليام تروست إيكونج - سيمي أجاي - كالفن باسي.

خط الوسط: زيدو سانوسي - أليكس أيوبي – فرانك أونيكا.

خط الهجوم: موسيس سيمون - فيكتور أوسيمين - أديمولا لوكمان.

وكان منتخب نيجيريا قد تأهل لربع النهائي، بعد فوزه على منتخب الكاميرون بهدفين دون رد، سجلهما أديمولا لوكمان المحترف في صفوف فريق أتالانتا الإيطالي.

بينما جاء تشكيل منتخب أنجولا، بقيادة مديره الفني بيدرو جونسالفيس، على النحو التالي..

حراسة المرمى: أنطونيو سينيوري دومينيك.

خط الدفاع: إيدي أفونسو، كيالوندا جاسبار، جوناثان بواتو، أوجستو ريال كارنيرو

خط الوسط: مانويل كافومانا، إستريلا، فريدي باليندي.

خط الهجوم: جيلبرتو، مابولولو، جيلسون دالا.

وعبر منتخب أنجولا لربع النهائي بعدما تخطى عقبة منتخب ناميبا، بثلاثية نظيفة في دور الـ 16، سجلها كلا جليسون دالا ثنائية بالإضافة إلى هدف من المهاجم مابولولو نجم فريق الاتحاد السكندري.

القنوات الناقلة لمباراة نيجيريا وأنجولا بـ"كان 2023"

تنقل مباراة منتخب نيجيريا وأنجولا، في افتتاح دور ربع نهائي "كان 2023"، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، المالك الرسمي والحصري لكافة فعاليات العرس القاري داخل منطقة الشرق الأوسط.