تشكيل مباراة أنجولا وناميبيا بدور الـ16 لكأس أمم إفريقيا

أعلن البرتغالي بيدرو سواريس جونزالفيس، المدير الفني لمنتخب أنجولا، عن تشكيل فريقه الذي سيواجه منتخب ناميبيا في مباراة دور الـ16 لبطولة كأس أمم إفريقيا، كان 2023.



ويقود كريستوفر مابولولو، مهاجم الاتحاد السكندري، هجوم منتخب أنجولا في مباراة اليوم.

وجاء التشكيل على النحو الآتي:

في حراسة المرمى: نبيلو.

خط الدفاع: إيدي أفونسو، كيالوندا جاسبار، جوناثان بوتاو، تو كارنيرو.

وسط الملعب: إستريلا، شو، فريدي.

الهجوم: جيلبرتو، كريستوفر مابولولو، جيلسون دالا.

فيما جاءت دكة البدلاء على النحو الآتي: "سيجنوري أنطونيو، كادو، جيريمي بيلا، إيناسيو ميجيل، مانويل كيليانو، زيتو لوفومبو، ميلسون، برونو باز، كوينيتو، زيني".

تشكيل ناميبيا لمباراة أنجولا بدور الـ16 لكأس أمم إفريقيا

فيما كشف كولين بينجامين، المدير الفني لمنتخب ناميبيا، عن تشكيل منتخب بلاده لمباراة أنجولا، والذي جاء على النحو الآتي:

في حراسة المرمى: للويد جونيور كازابوا.



خط الدفاع: إيفان كامبيريبا، كينيدي أموتينيا، لوبيني هاوكونجو، ريان هاناموب.

وسط الملعب: بيثويل موزيو، نجيرو كاتوا، أبروشيوس بيتروس، ديون هوتو.

الهجوم: برينس تجيويزا، بيتر شالويلي.



ويتطلع منتخب أنجولا لحصد الانتصار ومواصلة مشواره المميز في البطولة والعبور لربع النهائي بعدما حقق مفاجأة بتصدر المجموعة الرابعة على حساب المنتخب الجزائري ومنتخب بوركينا فاسو، ممسكًا بآماله في المنافسة على اللقب الأول في تاريخه.

كما يرغب المنتخب الأنجولي في العبور لربع النهائي للمرة الأولى في تاريخه منذ بطولة 2010 والتي ودعها من هذا الدور أمام المنتخب الغاني.

فيما يتطلع منتخب ناميبيا لمواصلة مفاجآته في البطولة وقلب موازينها بتحقيق الفوز على أنجولا والتأهل لربع النهائي للمرة الأولى في تاريخه، بعدما عبر المجموعات للمرة الأولى أيضًا.

ووضعت قرعة البطولة الفائز من هذه المباراة في مواجهة قوية بالدور ربع النهائي، إذ سيلتقي الفائز من مباراة الكاميرون ونيجيريا والتي ستقام اليوم أيضًا في العاشرة مساءً على ملعب فيليكس هوفويت بوانيي.

