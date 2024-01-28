الأحد 28 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

هل يحصل نيجيريا على الميدالية البرونزية بعد إقصائه الكاميرون من دور الـ16؟

نيجيريا والكاميرون
نيجيريا والكاميرون

للمرة الثانية تمكن منتخب نيجيريا من إقصاء منتخب الكاميرون في دور الـ16 في بطولة كأس الأمم الإفريقية.

كان نيجيريا قد فاز على الكاميرون بنتيجة هدفين نظيفين في دور ثمن النهائي من كأس الأمم الإفريقية 2023 في ساحل العاج.

نيجيريا بعد فوزه الأول على الكاميرون في دور الـ16

كانت المرة الأولى في نسخة 2019 التي تولت تنظيمها مصر، وتغلب نيجيريا على الكاميرون بنتيجة 3– 2.

بعدها واصل نيجيريا مشواره في البطولة إذ تجاوز في دور الثمانية منتخب جنوب إفريقيا بالفوز عليه بنتيجة 2– 1 لكنه عجزت عن تخطى عقبة منتخب الجزائر الذي نجح في التتويج باللقب فيما بعد في دور قبل النهائي، وانهزم على يديه بنتيحة 1– 2 لكنه أبى أن يخرج من البطولة خالي الوفاض إذ استطاع أن ينتزع الميدالية البرونزية من منتخب تونس بانتصاره عليه بنتيجة هدف دون رد.

الكاميرون يتفوق على نيجيريا في النهائيات

عمومًا المواجهة التي جمعت ما بين نيجيريا والكاميرون في النسخة الحالية من كأس الأمم الإفريقية هي الثامنة بينهما بشكل عام في البطولة، والسابعة ما بين المنتخبين في الأدوار الإقصائية، والمدهش أن 3 مواجهات من السبعة كانت في النهائي، وعجزت نيجيريا عن تحقيق الانتصار على الكاميرون في أي مواجهة منها، ومن ثم فشلت في الحصول على اللقب أي أن الكاميرون تسبب في حرمان نيجيريا من اللقب 3 مرات كان يضعه في مكانة أخرى في إفريقيا، وهو أمر يثير الدهشة جدًا والاستغراب، وكأن هناك لعنة ما تصيب نيجيريا أمام الكاميرون في المباريات النهائية.  

المواجهة الأولى كانت في نسخة 1984 في ساحل العاج، وخسر نيجيريا أمام الكاميرون بنتيجة 1– 3.

المواجهة الثانية كانت في نسخة 1988 في المغرب، وانهزم نيجيريا على يد الكاميرون بنتيجة هدف دون مقابل.

المواجهة الثالثة كانت في نسخة 2000 في غانا ونيجيريا، وكانت أصعب المواجهات على الإطلاق إذ خسرها نيجيريا أمام الكاميرون بضربات ترجيحية 3– 4 عقب انتهاء المباراة بنتيجة التعادل الإيجابي هدفين لمثلهما.

نيجيريا يقصي الكاميرون

على الجانب الآخر نيجيريا، فقد احتل المركز الثالث في نسخة 1992 في السنغال على حساب الكاميرون إذ تغلب عليه بنتيجة 2– 1.

كان هذا هو أول فوز يسجله نيجيريا على الكاميرون في كأس الأمم الإفريقية.

وفي نسخة 2004 في تونس أقصى نيجيريا من دور ربع النهائي الكاميرون بعد أن فاز عليه بنتيجة 2– 1.

نيجيريا يتفوق على الكاميرون

إذن في 7 مواجهات جمعت ما بين المنتخبين في الأدوار الإقصائية تمكن نيجيريا من الإطاحة بالكاميرون في 4 مرات منها مرتان من دور الـ16، ومرة من دور الثمانية، ومرة في تحديد المركز الثالث، في حين الكاميرون قد أطاح بنيجيريا في 3 مواجهات كلها كانت في النهائي.

لم يتبق سوى لقاء وحيد جمع ما بين المنتخبين في كأس الأمم الإفريقية كان في دور المجموعات في نسخة 1988، وانتهى بنتيجة التعادل الإيجابي هدف لمثله.

إذن هناك تفوق طفيف من نيجيريا على الكاميرون في المواجهات المباشرة ما بين المنتخبين في كأس الأمم الإفريقية.

مؤكد أن جمهور نيجيريا لا يرحب بتكرار سيناريو 2019، ويكتفي منتخبه بحصد الميدالية البرونزية لكن طموحه أكبر من ذلك، إذ يطمع في أن يحرز اللقب الرابع الغائب عنه منذ نسخة 2013 التي استضافتها جنوب إفريقيا. 

الكاميرون نيجيريا الكاميرون ونيجيريا كأس الأمم الأفريقية دور الـ16 كأس أمم إفريقيا

الأكثر قراءة

الضربة قوية والضحايا بالجملة.. تفاصيل استهداف القاعدة الأمريكية على حدود الأردن

برقم الجلوس.. خطوات معرفة نتيجة الصف الأول الثانوى الترم الأول 2024

القاهرة والجيزة.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 عبر الموقع الرسمي

الأهلى يستعير "أبوجبل" من البنك الأهلى لمدة 6 أشهر

زيادة جديدة.. أسعار طن الحديد اليوم الأحد الموافق 28 يناير 2024

نتيجة الصف الثاني الثانوي الفصل الدراسي الأول 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

سقط بالتقادم

ماجد حبته

هل شاركت الأونروا فى طوفان الأقصى؟!

د.أحمد الخميسى

الضمير المصرى قبل محكمة لاهاى

وائل لطفي

دعوة للمراجعة

ماجد حبته

إفريقيا 50

صفاء النجار

أروى.. من رواية مقامات الغضب

عبد الغني الشامي

محور صلاح الدين لا فيلادلفيا

د.كريمة الحفناوى

للشعب الفلسطينى وحده الحق فى تقرير مصيره

صور

عروض التنوره تبهر الحاضرين في ثالث أيام معرض الكتاب

الدكتور محمد الباز يتفقد أجنحة معرض الكتاب 2024

فرحة الأطفال في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

الخطة البديلة.. ماذا ستفعل إسرائيل إذا قررت الخروج من غزة؟

هآرتس: نتنياهو أكثر زعماء العالم شرًا.. وجعل إسرائيل دولة مجرمة وقاتلة

هآرتس: نتنياهو مصمم على جنونه ضد حماس واستهداف غزة