هل يحصل نيجيريا على الميدالية البرونزية بعد إقصائه الكاميرون من دور الـ16؟

للمرة الثانية تمكن منتخب نيجيريا من إقصاء منتخب الكاميرون في دور الـ16 في بطولة كأس الأمم الإفريقية.

كان نيجيريا قد فاز على الكاميرون بنتيجة هدفين نظيفين في دور ثمن النهائي من كأس الأمم الإفريقية 2023 في ساحل العاج.

نيجيريا بعد فوزه الأول على الكاميرون في دور الـ16

كانت المرة الأولى في نسخة 2019 التي تولت تنظيمها مصر، وتغلب نيجيريا على الكاميرون بنتيجة 3– 2.

بعدها واصل نيجيريا مشواره في البطولة إذ تجاوز في دور الثمانية منتخب جنوب إفريقيا بالفوز عليه بنتيجة 2– 1 لكنه عجزت عن تخطى عقبة منتخب الجزائر الذي نجح في التتويج باللقب فيما بعد في دور قبل النهائي، وانهزم على يديه بنتيحة 1– 2 لكنه أبى أن يخرج من البطولة خالي الوفاض إذ استطاع أن ينتزع الميدالية البرونزية من منتخب تونس بانتصاره عليه بنتيجة هدف دون رد.

الكاميرون يتفوق على نيجيريا في النهائيات

عمومًا المواجهة التي جمعت ما بين نيجيريا والكاميرون في النسخة الحالية من كأس الأمم الإفريقية هي الثامنة بينهما بشكل عام في البطولة، والسابعة ما بين المنتخبين في الأدوار الإقصائية، والمدهش أن 3 مواجهات من السبعة كانت في النهائي، وعجزت نيجيريا عن تحقيق الانتصار على الكاميرون في أي مواجهة منها، ومن ثم فشلت في الحصول على اللقب أي أن الكاميرون تسبب في حرمان نيجيريا من اللقب 3 مرات كان يضعه في مكانة أخرى في إفريقيا، وهو أمر يثير الدهشة جدًا والاستغراب، وكأن هناك لعنة ما تصيب نيجيريا أمام الكاميرون في المباريات النهائية.

المواجهة الأولى كانت في نسخة 1984 في ساحل العاج، وخسر نيجيريا أمام الكاميرون بنتيجة 1– 3.

المواجهة الثانية كانت في نسخة 1988 في المغرب، وانهزم نيجيريا على يد الكاميرون بنتيجة هدف دون مقابل.

المواجهة الثالثة كانت في نسخة 2000 في غانا ونيجيريا، وكانت أصعب المواجهات على الإطلاق إذ خسرها نيجيريا أمام الكاميرون بضربات ترجيحية 3– 4 عقب انتهاء المباراة بنتيجة التعادل الإيجابي هدفين لمثلهما.

نيجيريا يقصي الكاميرون

على الجانب الآخر نيجيريا، فقد احتل المركز الثالث في نسخة 1992 في السنغال على حساب الكاميرون إذ تغلب عليه بنتيجة 2– 1.

كان هذا هو أول فوز يسجله نيجيريا على الكاميرون في كأس الأمم الإفريقية.

وفي نسخة 2004 في تونس أقصى نيجيريا من دور ربع النهائي الكاميرون بعد أن فاز عليه بنتيجة 2– 1.

نيجيريا يتفوق على الكاميرون

إذن في 7 مواجهات جمعت ما بين المنتخبين في الأدوار الإقصائية تمكن نيجيريا من الإطاحة بالكاميرون في 4 مرات منها مرتان من دور الـ16، ومرة من دور الثمانية، ومرة في تحديد المركز الثالث، في حين الكاميرون قد أطاح بنيجيريا في 3 مواجهات كلها كانت في النهائي.

لم يتبق سوى لقاء وحيد جمع ما بين المنتخبين في كأس الأمم الإفريقية كان في دور المجموعات في نسخة 1988، وانتهى بنتيجة التعادل الإيجابي هدف لمثله.

إذن هناك تفوق طفيف من نيجيريا على الكاميرون في المواجهات المباشرة ما بين المنتخبين في كأس الأمم الإفريقية.

مؤكد أن جمهور نيجيريا لا يرحب بتكرار سيناريو 2019، ويكتفي منتخبه بحصد الميدالية البرونزية لكن طموحه أكبر من ذلك، إذ يطمع في أن يحرز اللقب الرابع الغائب عنه منذ نسخة 2013 التي استضافتها جنوب إفريقيا.