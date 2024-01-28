الأحد 28 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

كأس أمم أفريقيا.. موعد مباراة مصر والكونغو الديمقراطية فى دور الـ16

منتخب مصر
منتخب مصر

سيكون المنتخب المصري على موعد مع اختبار قوي وصعب عندما يواجه منتخب الكونغو الديمقراطية، في المباراة التي ستجمعهما على ملعب لوران بوكو بمدينة سان بيدرو، ضمن منافسات دور الـ16 لكأس الأمم الإفريقية 2023.

ويطمح منتخب «الفراعنة»، لتحقيق الفوز من أجل بلوغ الدور ربع النهائي للبطولة، والسير على طريق استعادة اللقب القاري الغائب عن خزائنه منذ نسخة عام 2010 التي استضافتها أنجولا.

مشوار منتخبا مصر والكونغو الديمقراطية في مرحلة المجموعات

وتأهل منتخبا مصر والكونغو الديمقراطية للدور ثمن النهائي، دون تحقيق أى انتصار، حيث تعادل الفريقان في المباريات الثلاث من الدور الأول.

وكان تعادل منتخب مصر مع موزمبيق وغانا والرأس الأخضر بنتيجة واحدة 2-2 بينما تعادل منتخب الكونغو الديمقراطية مع زامبيا والمغرب بنتيجة 1-1 ومع تنزانيا دون أهداف.

موعد مباراة مصر والكونغو الديمقراطية

ستقام مباراة مصر والكونغو الديمقراطية، في تمام العاشرة مساء، في المباراة التي ستجمعهما على ملعب (لوران بوكو)، في إطار ثمن النهائي البطولة.

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر في مباراة الكونغو الديمقراطية

ويغيب عن صفوف منتخب مصر قائده محمد صلاح للإصابة في العضلة الخلفية وحارس مرماه محمد الشناوي للإصابة في الكتف.

وخرج إمام عاشور لاعب الوسط من الحسابات بسبب تعرضه للإصابة بارتجاج في المخ وحاجته للعلاج لمدة 6 أيام وفقا للبرتوكول الطبي.

ومن المحتمل أن يعتمد البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر على خدمات محمد النني، لاعب وسط أرسنال الإنجليزي، لتعويض غياب إمام عاشور في لقاء الكونغو مع مشاركة محمد أبو جبل حارسًا للمرمى بعد إصابة الشناوي.

وجاء التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام الكونغو الديمقراطية على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد أبوجبل.

خط الدفاع: محمد هاني – محمد عبد المنعم – أحمد حجازي – محمد حمدي.

خط الوسط: محمد النني – مروان عطية – حمدي فتحي.

خط الهجوم: أحمد سيد "زيزو "- عمر مرموش (محمود حسن تريزيجيه) – مصطفى محمد.

 

المنتخب المصري الكونغو الديمقراطية مصر إمام عاشور محمد صلاح

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