السبت 03 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رسميا.. الأهلى يعلن إصابة وسام أبو على بشد فى العضلة الخلفية

وسام أبو علي
وسام أبو علي

أعلن أحمد جاب الله، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، نتيجة الأشعة التي ‏أجراها وسام أبو علي لاعب الفريق، والتي أثبتت إصابته بشد في العضلة الخلفية، وتم تحديد البرنامج ‏العلاجي والتأهيلي الخاص به لتجهيزه للعودة إلى المشاركة مع الأهلي.‏

وأوضح جاب الله في بيان رسمي، أن وسام أبو علي اشتكى من آلام في العضلة الخلفية، عقب نهاية المران الذي ‏أقيم أمس على ملعب التتش، وتم إجراء الفحوصات الطبية اللازمة له للاطمئنان على حالته ‏والتعرف على حجم إصابته.‏

وواصل الأهلي تدريباته صباح اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة شباب بلوزداد الجزائري ‏في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.‏

وكان الفريق قد خاض معسكر إعداد خارجيًّا في مدينة عجمان بالإمارات، تخللته مواجهتان وديتان ‏أمام الأخدود السعودي وحتا ‏الإماراتي.

النادي الأهلي الاهلى وسام أبو علي شباب بلوزداد الجزائري أحمد جاب الله

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