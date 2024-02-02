الجمعة 02 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

كواليس إصابة وسام أبوعلى خلال مران الأهلى اليوم (خاص)

وسام أبو علي
وسام أبو علي

اشتكى الفلسطيني وسام أبوعلي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من آلام في العضلة الخلفية خلال مشاركته في مران المارد الأحمر.

وكشف مصدر داخل الأهلي لـ"الدستور"، أن اللاعب اشتكى من آلام في العضلة الخلفية خلال مشاركته في مران اليوم.

وأشار إلى أن المهاجم الفلسطيني سيخضع للفحوصات الطبية لتحديد حجم الإصابة التي يعاني منها.

وكان الأهلي قد استأنف تدريباته أمس الخميس، بعد الراحة التي حصل عليها الفريق عقب معسكر الإمارات، وذلك استعدادا لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري في الجولة الرابعة المؤجلة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، واصل تدريباته صباح اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادا للارتباطات القادمة.

وعقد مارسيل كولر المدير الفني، اجتماعا مع الطاقم المعاون، لمناقشة العديد من الجوانب المتعلقة بالاستعداد للمباريات المقبلة للفريق.
وخاض اللاعبون فقرات بدنية مكثفة، قبل الانتقال إلى تنفيذ تدريبات تخصصية عديدة في ضوء البرنامج الذي وضعه الجهاز الفني.

كان الفريق قد خاض معسكر إعداد خارجيا في مدينة عجمان بالإمارات تخللته مواجهات ودية أمام الأخدود السعودي وحتا ‏الإماراتي.‏

ويستعد الأهلي لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري، التي تجمع الفريقين في دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.‏

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