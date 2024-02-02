عاجل.. تفاصيل جلسة كولر ومعلول حول "الاعتزال" (خاص)

عقد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول بنادي الأهلي، جلسة مع التونسي علي معلول، الظهير الأيسر للفريق الأول بالقلعة الحمراء، بعد انتظامه في التدريبات الجماعية، عقب خروج منتخب بلاده من الأمم الإفريقية بكوت ديفوار.

وكشف مصدر مسئول عن أن “كولر” أكد لمعلول أن الخروج من أي بطولة لا يتحمله لاعب بعينه، بل الجميع، ويجب عليه عدم الاستعجال في أي قرار بشأن علاقته مع منتخب بلاده

وأضاف المصدر، أن المدير الفني تحدث خلال الجلسة في العديد من النقاط الخاصة باللاعب، وأهمها موضوع الاعتزال الدولي، بعد الأنباء التي ترددت في الفترة الأخيرة حول إعلان معلول اعتزاله اللعب الدولي.

وأشار إلى أن “كولر” أكد لمعلول أن القرار الأول والأخير يعود إليه في هذا الشأن، ومن ثم عليه اتخاذ القرار المناسب له حتي لا يشعر بأي إحباط يؤثر على باقي مسيرته مع الكرة خلال الفترة المقبلة.

وأوضح المصدر أن السويسري مارسيل كولر طلب من اللاعب التركيز الشديد خلال الفترة القادمة التي تشهد منافسات مهمة، سواء علي الصعيد المحلي أو القاري، والتي تبدأ بمواجهة شباب بلوزداد في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة إفريقيا المقرر لها أحد يومي 16 أو17 فبراير الجاري بالجزائر.

مران الأهلي| علي معلول ينتظم في التدريبات الجماعية

علي معلول، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، انتظم في المران الجماعي للفريق، الذي أقيم صباح اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة.

وانضم “معلول” للتدريبات عقب انتهاء مشاركته مع منتخب تونس في بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة في كوت ديفوار.

كان الفريق قد خاض معسكر إعداد خارجيًّا في مدينة عجمان بالإمارات، تخللته مواجهتان وديتان أمام الأخدود السعودي وحتا ‏الإماراتي.‏

وحرص مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي على الاجتماع مع أعضاء الجهاز المعاون، لمناقشة عدد من الأمور المتعلقة ببرنامج الإعداد للفترة المقبلة.

وأشرف كولر على تنفيذ اللاعبين فقرات فنية متنوعة وتقسيمة كرة قوية في ضوء الاستعداد للمباريات المقبلة.

وخاض اللاعبون فقرات بدنية مكثفة، قبل الانتقال إلى تنفيذ تدريبات تخصصية عديدة في ضوء البرنامج الذي وضعه الجهاز الفني.

ويستعد الفريق الأول بنادي الأهلي لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري، التي تجمع الفريقين في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.‏