كولر يؤجل مشاركة محمد هيثم مهاجم الأهلى الجديد لهذا السبب

قرر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، تأجيل تصعيد محمد هيثم، الوافد الجديد من نادي "زد"، مع الفريق الأول خلال الفترة الحالية.

وطلب كولر منح اللاعب فرصة اللعب مع زملائه في قطاع الناشئين، وذلك للتأقلم على الأجواء سريعًا داخل النادي حتى لا يشعر بأي رهبة أومخاوف تؤثر على مستواه مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

وكشف مصدر مسئول عن أن الأداء المميز للثنائي الفرنسي أنتوني موديست والفلسطيني وسام أبوعلي، وظهورهما بصورة مطمئنة للغاية، ما يمنح الخط الأمامي قوة كبيرة خلال المباريات المتبقية من بطولة الدوري ودوري أبطال إفريقيا، جعله يستبعد الوافد الجديد محمد هيثم من حساباته حاليا.

ويعول كولر بشدة على استفاقة موديست وقدوم أبوعلي لدعم خط الهجوم، بعد أن عانى الفريق بشدة من إهدار الفرص باستمرار أمام المرمى خلال المباريات الماضية.

الأهلى يضم محمد هيثم مهاجم نادى "زد"

وكان قطاع الناشئين بالنادي الأهلي قد أعلن عن التعاقد مع محمد هيثم، مهاجم فريق "زد" مواليد 2007، في إطار سياسة القطاع بضم الصاعدين المتميزين في سن مبكرة إلى فرق النادي، وتكوين قاعدة من العناصر الواعدة لتدعيم الفريق الأول.

ووقّع اللاعب، الذي يتمتع بقدرات فنية وبدنية عالية، على عقود انضمامه للأهلي، بحضور الكابتن أمير توفيق، القائم بأعمال المدير التنفيذي لشركة الأهلي لكرة القدم مدير التعاقدات، والكابتن وليد سليمان، رئيس قطاع الناشئين، وبدر رجب، المدير الفني للقطاع، ونائبه محمد شوقي، ووكيل اللاعب، ومسئولي نادي "زد" الذين أبدوا تعاونًا كبيرًا لإتمام انتقال اللاعب.

وعبّر محمد هيثم عن سعادته الكبيرة بالانضمام للأهلي، متعهداً ببذل أقصى ما لديه ليكون إحدى الدعامات القوية للفريق الأول في المستقبل القريب.

ويستعد الفريق الأول بالنادي الأهلي لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري، التي تجمع الفريقين في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.‏

وكان الفريق قد خاض معسكر إعداد خارجيًّا في مدينة عجمان بالإمارات، تخللته مواجهتان وديتان أمام الأخدود السعودي وحتا ‏الإماراتي.‏