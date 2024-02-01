الخميس 01 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بعد قرار مد القيد.. كولر يتمسك بالتعاقد مع حارس فى الميركاتو

كولر
كولر

تمسك السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، على التعاقد مع حارس مرمى خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية بعد قرار مد القيد لمدة أسبوع.

وكشف مصدر مسئول عن أن كولر طلب من لجنة التخطيط التعاقد مع حارس مرمى بعد إصابة محمد الشناوي، قائد الفريق، خلال مشاركته مع المنتخب الوطني، وغيابه لمدة 4 أشهر.

وأضاف المصدر أن إدارة التعاقدات، برئاسة أمير توفيق، تواصل اتصالاتها مع مسئولي نادي "زد" من أجل الموافقة على استعارة على لطفي بعد التراجع عن إتمام صفقة محمد أبوجبل، حارس مرمى البنك الأهلي، ورفض سيراميكا رحيل محمد بسام، والتمسك بضم مصطفى شوبير في صفقة تبادلية.

وأشار المصدر إلى أن المدير الفني للأهلي شدد على أهمية وجود حارس منافس لمصطفى شوبير، خاصة في ظل المشاركات القارية خلال الفترة القادمة.

الأهلى يستعد لمواجهة شباب بلوزداد الجزائرى 

من ناحية أخرى، يعود الأهلي لاستئناف تدريباته مساء اليوم الخميس، استعدادا لمباراة شباب بلوزداد، المقرر لها يوم 17 فبراير المقبل في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

كما سيعقد كولر محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق المران؛ للحديث عن أهمية الفترة المقبلة، وبعض الأخطاء التي وقع فيها الفريق خلال مواجهتي الأخدود السعودي وحتا الإماراتي في معسكر الإمارات الأخير.

وقام الجهاز الإداري للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيد الفلسطيني وسام أبوعلي، المهاجم الجديد، و٦ ناشئين (حازم جمال- إسلام عبدالله- إبراهيم عبدالحكيم- يوسف عبدالحفيظ- مصطفى أبوالخير- محمد عبدالله) بالقائمة الإفريقية.

كما منح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي لاعبيه الدوليين راحة لمدة أسبوع من التدريبات؛ نظرًا لعدم حصولهم على راحة قبل الانضمام لمعسكر المنتخب الوطني.

وطلب كولر من اللاعبين، عن طريق رسالته مع خالد بيبو مدير الكرة، ضرورة نسيان الخروج الإفريقي وغلق صفحة بطولة الأمم الإفريقية 

وأكد كولر للاعبي الأهلي الدوليين أن الحياة لن تتوقف عند خسارة بطولة، ولا بد من مراجعة كل لاعب نفسه ومعرفة أخطائه التي وقع فيها من أجل إيجاد الحلول سريعا خلال الفترة القادمة.

وأوضح المدير الفني للاعبي الفريق أن الأهلي يدخل تحديات جديدة، ولا بد من الاستعداد بكل قوة من أجل تعويض الفترة الأخيرة والخروج من البطولة الإفريقية مع المنتخب. 

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