الخميس 01 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

كولر يمنح اللاعبين الدوليين راحة لمدة أسبوع.. والفريق يستعد لبطل الجزائر اليوم

كولر
كولر

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته، اليوم الخميس، بعد الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة 3 أيام عقب العودة من المعسكر الخارجي بالإمارات استعدادًا لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري في الجولة الرابعة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الحالي، والمقرر لها أحد يومي 16 أو 17 فبراير المقبلين بالجزائر.

ويعقد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، جلسة مع جهازه المعاون على هامش مران الفريق لمتابعة التقرير الفني عن مواجهات بطل الجزائر.

كما سيعقد كولر محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق مران للحديث عن أهمية الفترة المقبلة وبعض الأخطاء التي وقع فيها الفريق خلال مواجهتي الأخدود السعودي وحتا الإماراتي في معسكر الإمارات الأخير.

كولر يطالب اللاعبين الدوليين بنسيان الخروج الإفريقي

من جانبه، منح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي لاعبيه الدوليين راحة لمدة أسبوع من التدريبات، نظرًا لعدم حصولهم على راحة قبل الانضمام لمعسكر المنتخب الوطني.

وطالب كولر من اللاعبين، عن طريق رسالته مع خالد بيبو، مدير الكرة، بضرورة نسيان الخروج الإفريقي وغلق صفحة بطولة الأمم الإفريقية. 

وأكد كولر للاعبي الأهلي الدوليين أن الحياة لن تتوقف عن خسارة بطولة ولا بد من مراجعة كل لاعب نفسه ومعرفة أخطائه التي وقع فيها، من أجل إيجاد الحلول سريعًا خلال الفترة المقبلة.

وشدد المدير الفني للاعبي الفريق على أن الأهلي يدخل تحديات جديدة ولا بد من الاستعداد بكل قوة من أجل تعويض الفترة الأخيرة والخروج من البطولة الإفريقية مع المنتخب.

وكان الجهاز الإداري للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قد قام بقيد الفلسطيني وسام أبوعلي، المهاجم الجديد، و٦ ناشئين (حازم جمال- إسلام عبدالله- إبراهيم عبدالحكيم- يوسف عبدالحفيظ- مصطفى أبوالخير- محمد عبدالله) بالقائمة الإفريقية.

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