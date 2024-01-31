الأربعاء 31 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

إدارة الأهلي تحسم قرارها بشأن التعاقد مع حارس مرمى جديد (فيديو)

محمد الشناوي
محمد الشناوي

كشف الإعلامي أحمد شوبير، آخر كواليس في ملف تعاقد الأهلي مع حارس مرمى، قبل انتهاء فترة الانتقالات الشتوية الجارية "يناير 2024"، بعد إصابة محمد الشناوي.

الأهلي يرفض ضم صفقات جديدة 

وقال "شوبير"، في تصريحات إذاعية، صباح اليوم الأربعاء، إنه "فيما يبدو أن الأهلي أغلق ملف حراسة المرمى نهائيًا، ولن يفكر في ضم أي صفقات جديدة خلال فترة الانتقالات الحالية".

وأضاف أن "كل الآراء والاتجاهات انتصرت في موقفها بشأن ملف حراسة المرمى، كولر ويانكون كانوا يريدون التعاقد مع أبو جبل، حارس البنك الأهلي".

وواصل شوبير:" بعد تراجع النادي الأهلي، عن ضم أبو جبل، تم ترشيح علي لطفي حارس زد من قبل إدارة النادي للمدرب السويسري ومدرب حراس المرمى".

وأردف:"الثنائي رفض اقتراح عودة علي لطفي مجددا، لذلك الأهلي سيعتمد على الثلاثي مصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف، الفترة المقبلة".

وأكمل "شوبير" "الكرة الآن في ملعب الثلاثي، يجب على كل واحد فيهم استغلالها جيدا، وأثببت من الأحق بحماية عرين الأهلي، في ظل غياب الشناوي".

وتابع "الأهلي سيكتفي بصفقتين عمرو كمال عبدالواحد جناح مودرن فيوتشر، واللاعب الفلسطيني أبو علي، خلال يناير الجاري، ولن يفكر في ضم أي صفقات جديدة".

واختتم "أراها فرصة كبيرة لن تتكرر مجددا، لشوبير وحمزة ومخلوف، لخلق جو رائع من المنافسة الشراسة والقوية بينهما في مركز حراسة المرمى".

تعرض محمد الشناوي، حارس مرمى النادي الأهلي، للإصابة بخلع في الكتف، خلال مشاركته مع  منتخب مصر أمام الكونغو الديمقراطية، الأحد الماضي، في دور الـ16 بكأس الأمم الإفريقية "كان 2023".

وارتبطت أسماء محمد أبو جبل حارس البنك الأهلي، ومحمد بسام حارس سيراميكا كليوباترا، وعلي لطفي حارس زد والأهلي السابق، وكذلك محمود الزنفلي وعبدالعزيز البلعوطي، للانضمام للأهلي، حتى نهاية الموسم الحالي على سبيل الإعارة، في ظل تأكد غياب الحارس الدولي والأساسي محمد الشناوي، عن الملاعب والمارد الأحمر لأكثر من 6 شهور.

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