الثلاثاء 30 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

عاجل.. جلسة مع كولر لحسم «بديل الشناوى».. واتجاه لإعادة «لطفى»

الشناوى
الشناوى

يعقد محمود الخطيب، رئيس نادى الأهلى، جلسة حاسمة مع السويسرى مارسيل كولر، المدير الفنى لفريق كرة القدم الأول بالنادى، بحضور أعضاء لجنة التخطيط، لبحث بعض الملفات الخاصة بالفريق خلال المرحلة المقبلة.

ويناقش «الخطيب» مع «كولر» الاستعدادات الخاصة بعودة الفريق إلى المباريات، بعد خروج المنتخب الوطنى الأول من بطولة كأس الأمم الإفريقية ٢٠٢٣، خاصة على مستوى دورى أبطال إفريقيا.

وتحسم الجلسة أيضًا موقف خليفة محمد الشناوى، حارس مرمى الفريق، بعد التراجع عن صفقة محمد أبوجبل، سواء بالبحث عن بديل وضمه قبل انتهاء فترة الانتقالات الشتوية، أو الاكتفاء بالثلاثى: مصطفى شوبير، وحمزة علاء، ومصطفى مخلوف.

وحسب مصدر فى لجنة التخطيط، شهدت الساعات الأخيرة اتصالات من مسئولى الأهلى مع «كولر»، لإقناعه بالموافقة على إعادة على لطفى، حارس مرمى الفريق السابق، الذى انتقل إلى زد قبل بداية الموسم الحالى.

وحرص مارسيل كولر على إجراء اتصالات هاتفية مع لاعبى الأهلى الدوليين، لدعمهم بعد الخسارة أمام الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح، والخروج من بطولة الأمم الإفريقية فى كوت ديفوار.

وطلب «كولر» من اللاعبين الدوليين التركيز مع «المارد الأحمر» خلال المرحلة المقبلة، التى تشهد العديد من الارتباطات المحلية والقارية، من أجل الحفاظ على النجاحات التى حققها الفريق فى الموسم الماضى.

وبدأ المدرب السويسرى الاستعداد لمواجهة شباب بلوزداد، المقررة إقامتها أحد يومى ١٦ و١٧ فبراير المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مباريات دور المجموعات ببطولة دورى أبطال إفريقيا، وذلك بعدما حصل على عدة تسجيلات لمباريات المنافس، لدراستها جيدًا والتعرف على أسلوب لاعبيه ومدربه، واعتماد الخطة التى سيلعب بها هذه المباراة المهمة، وفقًا لذلك.

واستقر المدير الفنى للأهلى على استمرار معتز محمد، مدافع فريق الشباب، مع الفريق الأول، خاصة بعد انتظامه فى المعسكر الخارجى للفريق بالإمارات، باعتباره البديل الأفضل لمحمود متولى، مدافع الفريق الذى يعانى من تكرار الإصابات العضلية بشكل مستمر، وأوصى المدرب بالاستغناء عنه بالفعل.

محمود الخطيب مارسيل كولر كأس الأمم الإفريقية ٢٠٢٣ مصطفى شوبير

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