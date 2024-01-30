محمود أبو رجيلة: المصريون كرّهوا محمد صلاح فى المنتخب

طالب محمود أبورجيلة نجم الزمالك السابق، جموع الشعب المصري بالكف عن الهجوم على محمد صلاح قائد الفراعنة، والمحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي، على خليفة إصابته الأخيرة مع منتخبنا الوطني خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وقال أبو رجيلة، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباحكو رياضة"، المذاع عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة وتقدمه نجلاء حلمي: "الهجوم على محمد صلاح لا يطاق، لاعب من أفضل 5 لاعبين في العالم يتم تهميشه في بلده".

وأضاف أسطورة الزمالك السابق: "أنا واحد من المقربين لعائلة محمد صلاح، وأول ما يوصل مصر الجماهير تبدأ في الهجوم عليه، المصريون كرّهوا محمد صلاح في منتخب مصر، الراجل بيروح المنتخب على عينه".

وأشار أبو رجيلة: "كان من الطبيعي أن يعود محمد صلاح إلى إنجلترا لاستكمال علاجه، خاصة وأن كوت ديفوار ليست مجهزة طبيا، ومحمد الشناوي غادر البطولة بعد الإصابة بساعات لذلك السبب أيضا".

أبو رجيلة: “ببكي على حال منتخب مصر”

أبدى محمود أبو رجيلة نجم نادي الزمالك السابق حزنه الشديد، على وداع منتخب مصر بطولة كأس الأمم الإفريقية، من دور الـ 16 من البطولة على يد المنتخب الكونغولي، أول أمس الأحد بضربات الجزاء الترجيحية.

وقال أبو رجيلة: "حزين جدا لما يتعرض له منتخب مصر مؤخرا، هناك حالة لامبالاة من بعض اللاعبين".

وأضاف: "لا أعرف ما يحدث لمنتخب مصر.. أنا بقعد اعيط 5 ساعات، ببكي على حال منتخبنا وما وصل إليه".

وكان منتخب مصر ودع بطولة أمم أفريقيا أمام الكونغو الديمقراطية بضربات الترجيح في المباراة التي جمعت المنتخبين، الأحد الماضى في دور الـ16 لبطولة كأس الأمم المقامة في كوت ديفوار منذ 13 يناير الجاري وتنتهي أحداثها 11 فبراير المقبل.