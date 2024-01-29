الإثنين 29 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مسئول جناح بمعرض الكتاب: منتجات محمد صلاح الأقل مبيعًا بسبب المنتخب

معرض الكتاب
معرض الكتاب

يواصل زائري معرض القاهرة  الدولي للكتاب بنسخته الـ٥٥، الذي يقام بأرض المعارض بالتجمع الخامس، توافدهم على الأجنحة المختلفة بالمعرض، ولم يكن خروج المنتخب الوطني أمس من بطولة كأس الأمم الإفريقية، عقب هزيمته من منتخب الكونغو الديمقراطية، بعيدًا عن أحاديث الزائرين ودور النشر المختلفة.

 كما يقول علي خالد مسئول جناح اقرأ بقاعة ٢، حيث أكد ان الهزيمة بظلالها علي حركة بيع وشراء بعض المنتجات المتعلقة بكرة القدم، حركة بيع منتجات محمد صلاح تحديدًا، نجم منتخبنا الوطني ونادي ليفربول الانجليزي، تراجعت بشكل كبير عن سابق، بسبب تراجع أداء المنتخب المصري في البطولة وتوديعها من دور الـ١٦.

وتقام الدورة الخامسة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية.


واختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هي سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هي يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي.

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كل ما تريد معرفته عن أجندة معرض القاهرة للكتاب فى يومه الخامس

 

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معرض القاهره الدولي للكتاب المنتخب الوطني كأس الأمم الأفريقية المنتجات المتعلقة بكرة القدم محمد صلاح

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