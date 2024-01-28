الأحد 28 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

هدية الصائم الصغير تجذب زوَّار جناج الجزائر بمعرض الكتاب

معرض الكتاب
معرض الكتاب

شهد جناح دار أسامة للنشر والإشهار التابع لدولة الجزائر، إقبالًا كبيرًا من زائري معرض القاهرة الدولي للكتاب بنسخته الـ55، الذي يُقام حاليًا في أرض المعارض بالتجمع الخامس، ويرجع سبب هذا الإقبال بسبب عرض صندوق أطلقوا عليه هدية الصائم الصغير، ويحتوي على شجرة الأسماء الحسنى، وسبحة إلكترونية، وبعض الأدعية الدينية.

معرض القاهرة الدولى للكتاب

وتُقام الدورة الخامسة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية. 

واختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هي سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هي يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي.

وتشهد الدورة الـ55 مشاركة 70 دولة من مختلف دول العالم، وتقام على مساحة 80 ألف متر مربع، بإجمالي مساحة تضم (5) صالات للعرض، ويبلغ عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والعربية والأجنبية المشاركة 1200 دار نشر، كما يبلغ عدد العارضين 5250 عارضًا هذا العام.

وجرى اختيار العالم الأثري الكبير سليم حسن، عميد الأثريين المصريين، ليكون شخصية هذا العام للمعرض، فيما تحل مملكة النرويج كضيف شرف المعرض، وتم اختيار يعقوب الشاروني، الكاتب والصحفي المصري وأحد رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي، شخصية معرض الطفل.

معرض الكتاب وزارة الثقافة دار النشر معرض الكتاب 2024

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