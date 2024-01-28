الأحد 28 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

الفنانة سارة الراوى: إقبال كبير هذا العام على معرض الكتاب.. والزوار من جنسيات مختلفة

معرض الكتاب
معرض الكتاب

قالت الفنانة سارة الراوي، إن هذه النسخة من معرض القاهرة الدولي للكتاب، تشهد إقبالًا كبيرًا أكثر من الأعوام الماضية.

وأضافت "الراوي" لـ"الدستور" أنه من المشاهد اللافتة أيضًا في هذه النسخة من المعرض هو وجود إقبال كبير من جنسيات مختلفة.

وتشارك "الراوي" مع فرقة النيل للموسيقى والغناء الشعبي في تقديم حفلات عبر مسرحي المعرض، لزوار معرض الكتاب.

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معرض القاهرة الدولي للكتاب 

وتقام الدورة الـ55 من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية. 

وجرى اختيار العالم الأثري الكبير سليم حسن، عميد الأثريين المصريين، ليكون شخصية هذا العام للمعرض، فيما تحل مملكة النرويج كضيف شرف المعرض، وتم اختيار يعقوب الشاروني، الكاتب والصحفي المصري وأحد رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي، شخصية معرض الطفل.

 

تأتي هذه الدورة تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة"، وتقام فعالياتها حتى 6 فبراير المقبل، وتنظمها الهيئة المصرية العامة للكتاب.

معرض الكتاب

وتشهد الدورة الـ55 مشاركة 70 دولة من مختلف دول العالم، وتقام على مساحة 80 ألف متر مربع، بإجمالي مساحة تضم (5) صالات للعرض، ويبلغ عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والعربية والأجنبية المشاركة 1200 دار نشر، كما يبلغ عدد العارضين 5250 عارضًا هذا العام.

 

وعملت الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، على إصدار مجموعة من مؤلفات عالم المصريات الدكتور سليم حسن لعرضها بمعرض الكتاب، وتضم كتاب "فجر الضمير" تأليف جيمس هنري برستد، وترجمة سليم حسن، وكتاب "أبوالهول" تأليف سليم حسن، وترجمة جمال الدين سالم، وكتاب "أقسام مصر الجغرافية في العهد الفرعوني"، بالإضافة إلى الأعمال التي صدرت من قبل وهي "موسوعة مصر القديمة" في 15 جزءًا، وأيضًا "الأدب المصري القديم" في جزأين.

الفنانة سارة الراوي معرض القاهره الدولي للكتاب إقبال كبير من جنسيات فرقة النيل للموسيقى زوار معرض الكتاب معرض الكتاب مملكة النرويج

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