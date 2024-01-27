السبت 27 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مؤلف يروج لكتبه بطريقة غريبة فى معرض الكتاب

معرض الكتاب
معرض الكتاب

اختار الشاعر عيد أبو زاهر طريقة مختلفة للدعاية لمؤلفاته في معرض القاهرة الدولي للكتاب، بكتابة شعار على صورة دعائية تضم كتبه ودون عليها عبارة "لا تقرأوا مؤلفاتي".


وقال المؤلف، إن الطريقة على غرار الأديب محمود عبد الرازق، حينما كتب على الجدران "ممنوع على للسيدات قراءة كتابي"، ما حقق رواجًا كبيرًا. فنفذ الصورة الدعائية بعبارة مماثلة عبر صفحته على فيسبوك كما فعل الأديب عبد الرازق.

وأضاف المؤلف، أن له 10 كتب في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024، من بينها 3 روايات و7 دواوين شعر عامي.

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إقبال كبير مع فتح معرض الكتاب أبوابه للجمهور اليوم السبت

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جامعة القاهرة تُشارك في الدورة الـ55 من معرض الكتاب

اختار الشاعر عيد أبو زاهر، طريقة مختلفة للدعاية لمؤلفاته في معرض القاهرة الدولي للكتاب، بكتابة شعار على صورة دعائية تضم كتبه ودون عليها عبارة "لا تقرأوا مؤلفاتي".

معرض القاهرة الدولى للكتاب

وتقام الدورة الخامسة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية. 


واختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هي سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هي يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد.

تأتي هذه الدورة تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة"، وتقام فعالياتها حتى 6 فبراير المقبل، وتنظمها الهيئة المصرية العامة للكتاب.


وتشهد الدورة الـ55 مشاركة 70 دولة من مختلف دول العالم، وتقام على مساحة 80 ألف متر مربع، بإجمالي مساحة تضم (5) صالات للعرض، ويبلغ عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والعربية والأجنبية المشاركة 1200 دار نشر، كما يبلغ عدد العارضين 5250 عارضًا هذا العام.

وجرى اختيار العالم الأثري الكبير سليم حسن، عميد الأثريين المصريين، ليكون شخصية هذا العام للمعرض، فيما تحل مملكة النرويج كضيف شرف المعرض، وتم اختيار يعقوب الشاروني، الكاتب والصحفي المصري وأحد رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي، شخصية معرض الطفل.

وعملت الهيئة العامة للكتاب برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين على إصدار مجموعة من مؤلفات عالم المصريات الدكتور سليم حسن لعرضها بمعرض الكتاب، وتضم كتاب "فجر الضمير" تأليف جيمس هنري برستد، وترجمة سليم حسن، وكتاب "أبوالهول" تأليف سليم حسن، وترجمة جمال الدين سالم، وكتاب "أقسام مصر الجغرافية في العهد الفرعوني"، بالإضافة إلى الأعمال التي صدرت من قبل وهي "موسوعة مصر القديمة" في 15 جزءًا، وأيضًا "الأدب المصري القديم" في جزأين.

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