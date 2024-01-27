السبت 27 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

الفنان عبد الرحمن بلاله: نستمتع بأجواء معرض الكتاب.. والتنظيم رائع (فيديو)

الفنان عبدالرحمن
الفنان عبدالرحمن بلاله،

قال الفنان عبدالرحمن بلاله، إنه حريص على زيارة معرض الكتاب كل عام للاستمتاع بالأجواء العائلية والثقافية.

 

جاء ذلك خلال فعاليات اليوم الثالث من معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55 المقام بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس.

وأضاف بلاله، أنه حريص على المشاركة في معرض الكتاب بصحبه أسرته وزيارة كافة القاعات وحضور العروض الفنية، لافتا إلى أنه أيضا حريص على شراء بعض الكتيبات لبعض الشعراء الذي يقوم بالغناء لهم في بعض الأحياء.

وأشاد بفاعليات المعرض خاصة في قدرته على التنظيم واستقبال كم كبير من المواطنين، مؤكدا أنه في كل عام يكون أفضل من العام السابق له.

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صور حسن فايق ومريم فخر الدين تزين معرض القاهرة للكتاب

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رؤساء مصر يتربعون على عرش معرض القاهرة الدولي للكتاب

معرض القاهرة الدولي للكتاب

وتقام الدورة الـ55 من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية. 


واختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هي سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هي يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي.
 

تأتي هذه الدورة تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة"، وتقام فعالياتها حتى 6 فبراير المقبل، وتنظمها الهيئة المصرية العامة للكتاب.

معرض الكتاب

وتشهد الدورة الـ55 مشاركة 70 دولة من مختلف دول العالم، وتقام على مساحة 80 ألف متر مربع، بإجمالي مساحة تضم (5) صالات للعرض، ويبلغ عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والعربية والأجنبية المشاركة 1200 دار نشر، كما يبلغ عدد العارضين 5250 عارضًا هذا العام.

وجرى اختيار العالم الأثري الكبير سليم حسن، عميد الأثريين المصريين، ليكون شخصية هذا العام للمعرض، فيما تحل مملكة النرويج كضيف شرف المعرض، وتم اختيار يعقوب الشاروني، الكاتب والصحفي المصري وأحد رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي، شخصية معرض الطفل.

وعملت الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين على إصدار مجموعة من مؤلفات عالم المصريات الدكتور سليم حسن لعرضها بمعرض الكتاب، وتضم كتاب "فجر الضمير" تأليف جيمس هنري برستد، وترجمة سليم حسن، وكتاب "أبوالهول" تأليف سليم حسن، وترجمة جمال الدين سالم، وكتاب "أقسام مصر الجغرافية في العهد الفرعوني"، بالإضافة إلى الأعمال التي صدرت من قبل وهي "موسوعة مصر القديمة" في 15 جزءًا، وأيضًا "الأدب المصري القديم" في جزأين.

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