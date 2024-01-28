الأحد 28 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

بـ"المراجيح والزحليقة".. ألعاب جناح الطفل تجذب أطفال معرض الكتاب

معرض الكتاب
معرض الكتاب

نظم جناح الطفل بـمعرض القاهرة الدولي للكتاب، بدورته الـ55، والمقام بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية، في التجمع الخامس، ألعابًا ترفيهية للأطفال في يومه الرابع.

وقال أحد المسئولين بجناح الطفل، إن الجناح يوفر الألعاب بشكل مجاني للأطفال من بينها "المراجيح والزحليقة"، وذلك لنشر البهجة والسرور في قلوب الأطفال، كما قام الجناح بتوزيع الهدايا المجانية على الأهالي وذويهم.

وتقام الدورة الـ55 من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية.

واختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هي سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هي يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي.

تأتي هذه الدورة تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة"، وتقام فعالياتها حتى 6 فبراير المقبل، وتنظمها الهيئة المصرية العامة للكتاب.

 

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الأطفال في معرض الكتاب معرض الكتاب ندوات معرض الكتاب فعاليات معرض الكتاب معرض الكتاب 2024

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