الثلاثاء 23 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

فرق ميدانية لرصد مشاكل السكان بالقري ضمن مبادرة"حياة كريمة"

حياة كريمة
حياة كريمة

تقدم  المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" خدمات متنوعة لأهالي داخل القرى النائية والأكثر فقرًا في ربوع مصر، وذلك للإرتقاء بالسكان معيشيًا واجتماعيًا، ويقوم فريق ميداني تابع للمبادرة بالبحث ورصد مشاكل السكان، وتقديم الحلول لتلك المشاكل التي عانوا منها لسنوات طويلة . 

 

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وافتقرت قرى محافظة المنوفية للخدمات الأساسية التي يعتمد عليها الأهالي في حياتهم اليومية، حتى ساعدت المبادرة الرئاسية " حياة كريمة" عن طريق تطويروإحلال البنية التحتية وإنشاء خدمات متنوعة للسكان وتوصيل المياه النظيفة والغازالطبيعي لجميع المنازل، للإرتقاء بهم معيشيًا واجتماعيًا.

 

وقال "عبدالحميد الخشن"  ساكن في إحدى قرى محافظة المنوفية، إن المبادرة الرئاسية"حياة كريمة" وفرت حياة آمنة وهادئة للمواطنين، عبر توفير الخدمات وتطوير البنية التحتية، وتابع بأن المبادرة الرئاسية حلت مشكلات مياه الشرب والصرف الصحى فى قريته خلال شهر واحد، عبر تطوير3 محطات شرب وصرف صحى، موضحًا أن تلك المحطات كانت متهالكة ولا تستطيع القيام بدورها وذلك جعل الأمراض تنتشر بين السكان في الماضي قبل أن تأتي المبادرة.

 

وأضاف أن المطلب الرئيسى للأهالى كان تنقية مياه الشرب، وهذا ما رصدته الفرق الميدانية المختصة بعملية الرصد والبحث عن مشكلات القرية، مؤكدًا أن هذا هو المطلب الأول لأهالى القرية والمبادرة جعلته أولوية بالنسبة لها، ولفت إلى أن الأهالى شعروا بسعادة كبيرة بعد ما رأوا المياه النظيفة، مختتمًا بتوجيه الشكر للقائمين على المبادرة بعدما قاموا بتقديم الخدمات للسكان وانهوا مشاكل أستمرت لسنوات طويلة مع السكان، كما وجه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على تلك المبادرة التي غيرت وجه الريف المصري.

المبادرة الرئاسية حياة كريمه الخدمات المتنوعة القرى النائية المشاكل الأهالي محافظة المنوفية

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