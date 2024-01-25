الخميس 25 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

زوَّار معرض الكتاب يلتقطون الصور التذكارية في أول أيامه

معرض الكتاب
معرض الكتاب

حرص زوَّار معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55 على التقاط الصور التذكارية مع ذويهم تخليدًا لذلك اليوم، وانتشرت البهجة والسرور بينهم في أول أيام المعرض.

وتجوَّل الزائرون بين قاعات معرض الكتاب، والتقاط الصور السلفي مع الكتب ودار النشر، كما نظَّم مسؤولو المعرض الزائرين تجنبًا للتكدس والزحام.

وقال" محمد" أحد زوَّار المعرض، إنه حرص على الحضور في أولي أيام المعرض مع أصدقائه للتنزه وشراء الكتب المعروضة، وذكر أنه زائر دائم للمعرض ويحب التقاط الصور مع اصدقائه تخليدًا لذلك اليوم.

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سر التصميم الخشبى لجناح النرويج فى معرض الكتاب (صور)

افتتاح معرض الكتاب

وشهدت بوابات معرض القاهره الدولي للكتاب، المُقام بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية، إقبالًا كثيفًا من قبل المواطنين في الدقائق الأولى من فتح أبوابه لاستقبال الجمهور في يومه الأول اليوم الخميس، بعد افتتاحه الرسمي أمس الأربعاء.

وتوافد مئات المواطنين من مختلف الفئات والأعمار على معرض القاهرة الدولي للكتاب قبل فتح أبواب المعرض، واصطفوا في طابور واحد في انتظار موعد الدخول، وبمجرد فتح الأبواب بدأوا في الدخول تدريجيًا بشكل منظم لتفادي الزحام والتكدس.

وتشهد الدورة الـ55 مشاركة 70 دولة من مختلف دول العالم، وتُقام على مساحة 80 ألف متر مربع، بإجمالي مساحة تضم (5) صالات للعرض، ويبلغ عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والعربية والأجنبية المشاركة 1200 دار نشر، كما يبلغ عدد العارضين 5250 عارضًا هذا العام.

وجرى اختيار العالم الأثري الكبير سليم حسن، عميد الأثريين المصريين، ليكون شخصية هذا العام للمعرض، فيما تحل مملكة النرويج كضيف شرف المعرض، وتم اختيار يعقوب الشاروني، الكاتب والصحفي المصري وأحد رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي، شخصية معرض الطفل.

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IMG-20240125-WA0305
معرض الكتاب وزارة الثقافة الدورة ٥٥ أجنحة دور النشر دورة معرض الكتاب 2024

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