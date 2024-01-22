الإثنين 22 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تفاصيل مثيرة فى مقتل رجل وإصابة شقيقته فى مشاجرة بشبرا الخيمة

المجني عليه
المجني عليه

صوت طلقات الرصاص والصرخات تعالت بشوارع عزبة عثمان في  شبرا الخيمة، بعد تشاجر عدد من الأشخاص بسبب خلافات بينهم، الأمر الذي جعل الشاب محمد محسن يهرول مسرعًا ليقف مع والدته في المحل التجاري الخاص بها قبل المساس بها من قبل أطراف المشاجرة.. دقائق وبدأ طرف من المشاجرة بإلقاء الألفاظ على والدة الشاب بدون سبب، الأمر الذي جعل "محمد" يتدخل ويدافع عن والدته.

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المتهم جاء لخلق مشاجرة مع الشاب 

لم تمر تلك الواقعة مرور الكرام، ففي اليوم التالي جاء المتهم ومعه عدد من الأشخاص وقاموا بإلقاء الحجارة على منزل الشاب بجانب تهديده بالقتل إذا لم يتنازل عن البلاغ الذي حرره ضده، لكن سرعان ما تدخل الأهالي وقاموا بفض المشاجرة، وتوعد المتهم بقتل الشاب وجميع أفراد أسرته.

قتل وإصابات في عائلة الشاب 

دقائق وجاء المتهم للمرة الثانية وكان يحمل سلاحًا أبيض بين يديه ليقوم ببتر يدها وعندما تدخل شقيقها قام بتسديد طعنة نافذة استقرت في رقبته وسقط جثة هامدة وخرجت روحه إلى بارئها معلنة لحظات الغدر والرعب التي تعرض لها، وفقًا لما ذكره الشاب "محمد" في حديثه لـ"الدستور".

المجني عليه 

وأضاف أن المتهم قام بضرب والده وسدد له طعنات متفرقة مما تسببت في إصابات خطيرة له، مطالبًا رجال الأمن بالقصاص العادل والإتيان بأقصى عقوبة للمتهم بعدما أصاب والدته وقتل شقيقها.

تفاصيل الواقعة 

كانت البداية بتلقي قسم أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية بلاغًا يفيد بوجود مشاجرة ومتوفى ومصابين. 

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان البلاغ، وتبين نشوب مشاجرة بين طرفين بسبب خلافات بينهما، تعدى خلالها كل طرف على الثاني مما أسفر عن وفاة إحدهما وإصابات متفرقة بين الطرفين.

وتم نقل الجثة لمستشفى تحت تصرف الجهات المختصة بالتحقيق، وألقت الأجهزة الأمنية القبض على الطرفين وتم التحفظ عليهم وعرضهم على الجهات المعنية بالتحقيق، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

شبرا الخيمة تشاجر والدته أطراف المشاجرة والدة الشاب

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