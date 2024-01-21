طعنة في الرقبة.. ننشر صور شخص قُتل أثناء مشاجرة في شبرا الخيمة

حصلت "الدستور" على أول صور المجني عليه، والذي قتل على يد شخص أثناء مشاجرة بينهما بطعنة نافذة في الرقبة وضربة على الرأس ويدعى "كامل عبد الفتاح".

تفاصيل الواقعة

كانت البداية بتلقي قسم أول شبرا الخيمة بـ محافظة القليوبية، بلاغًا يفيد بوجود مشاجرة ومتوفى ومصابين.

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان البلاغ وتبين نشوب مشاجرة بين طرفين بسبب خلافات بينهما، تعدى خلالها كل طرف على الثاني مما أسفر عن وفاة احدهما وإصابات متفرقة بين الطرفين.

وتم نقل الجثة لمستشفى تحت تصرف الجهات المختصة بالتحقيق، وألقت الأجهزة الأمنية القبض على الطرفين وتم التحفظ عليهم وعرضهم على الجهات المعنية التحقيق، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

المجني عليه