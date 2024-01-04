بطلق خرطوش.. ننشر صور شاب قتل على يد صديقه في شبرا الخيمة

حصلت "الدستور" على صور المجني عليه ويدعى "محمد الفشاوي" والذي قتل على يد صديقه بطلق خرطوش في البطن في منطقة شبرا الخيمة.

تفاصيل الواقعة

كانت البداية بتلقي قسم شرطة شرطة شبرا الخيمة ثان بمحافظة القليوبية بلاغًا يفيد بمقتل شاب يدعى "محمد فيشاوي" يبغ من العمر 23 عامًا، إثر إصابته بطلق خرطوش في البطن.

على الفور انتقل رجال الأمن لمكان البلاغ وتبين نشوب مشاجرة مع 4 أشخاص من بينهم صديق المجني عليه، بسبب خلافات بينهم، فأطلق المتهم عيار ناري فرد خرطوش أودى بحياته، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات، والتي أمرت بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي، وبتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها، وسؤال أهلية المتوفي.

المجني عليه