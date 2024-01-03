الأربعاء 03 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"ابنى مات وهو جعان".. والدة قتيل شبرا الخيمة تروى التفاصيل

المجني عليه
المجني عليه

ثلاثة طعنات كانت كفيلة بأن تنهي حياة الشاب أحمد إسماعيل، الذي يبلغ من العمر21 عامًا، وأن تجعل قلب والدته يعتصر حزنًا عليه، بعدما شاهدت دماء نجلها وهو يسيل في شوارع منطقة شبرا الخيمة ويلطخ جدران المنزل، ليُعلن الظلم والغدر الذي تعرض له من قبل بائع مخدرات قرر أن يأخذ روحه من جسده بثلاثة طعنات قاتلة، بسبب خلافات سابقة بينهما.

بثلاثة طعنات... ننشر صور شاب قتل على يد أصدقائه في شبرا الخيمة

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لم تكن المشاجرة الأولى 

فمنذ أشهر قليلة ماضية، نشبت مشاجرة مع "أحمد" المجني عليه والمتهم" بائع مخدرات" وتدخل أحد الجيران وقام بفض ذلك الخلاف لكن لم تكن تلك رغبة المتهم  ليبدأ من بعدها في مضايقة الشاب بإلقاء الألفاظ والعبارات عليه، وتارة آخرى بضربه ومعاكسته أثناء تجوله في شوارع شبرا الخيمة، حتى جاء يوم الجريمة والذي قرر فيه المتهم أن يتخلص من الشاب بعدما خلق مشكلة معه وأخرج سلاحه الأبيض وبدأ في تسديد الطعنات المتتالية له، وفقًا لما ذكرته والدة المجني عليه في حديثها لـ"الدستور".

أبني مات وهو جعان 

"حضري ليا الأكل واللبس لحد ما أجي يا أمي".. كانت تلك الكلمات آخر ما خرج من فم الشاب “أحمد ” قبل أن يُقتل على يد بائع للمخدرات، بدون سببًا يذكر، حيث قرر الشاب أن يخرج لشراء بعض مستلزماته وطلب من والدته أن تحضر له الطعام والملابس ليخرج مع اصدقائه للتنزه، ولم يكن يعلم أن المتهم ينتظره أسفل المنزل لخلق مشكلة معه ومن ثم قتله بدم بارد أمام مرأى ومسمع من الجميع، وطالبت الأم من رجال الأمن بالقصاص العادل والاتيان بأقصى عقوبة للمتهم بعدما حرمها من نجلها.

 

تفاصيل الواقعة 

كانت البداية بتلقي قسم شرطة شبرا الخيمة، بلاغًا من أحد الأهالي يفيد بنشوب مشاجرة بين أشخاص وسقوط قتيلًا يدعى أحمد إسماعيل، يبلغ من العمر 21 عامًا إثر إصابته بثلاثة طعنات نافذة في جسده، وانتقل رجال الأمن لمكان البلاغ وبالفحص وسؤال شهود العيان تبين أن مشاجرة نشبت بين شخصين أشخاص بسبب خلافات سابقة بينهما.

وبإعداد الكمائن تمكن رجال الأمن من القبض على المتهم وبمواجهتهم اعترف بارتكاب الجريمة وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

المجني عليه
المجني عليه
المجني عليه
المجني عليه
المجني عليه
المجني عليه
المجني عليه
المجني عليه
الشاب أحمد خلافات سابقة المجني عليه بائع مخدرات شوارع شبرا الخيمة الجريمة

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