بثلاثة طعنات... ننشر صور شاب قتل على يد أصدقائه في شبرا الخيمة

حصلت "الدستور" على صور المجني عليه ويدعى "أحمد إسماعيل" والذي قُتل على يد شخصين بثلاثة طعنات متفرقة في جسدة إثر خلافات سابقة بينهم في منطقة شبرا الخيمة.

تفاصيل الواقعة

كانت البداية بتلقي قسم شرطة شبرا الخيمة، بلاغًا من أحد الأهالي يفيد بنشوب مشاجرة بين أشخاص وسقوط قتيلًا يدعى "أحمد إسماعيل" يبلغ من العمر 21 عامًا إثر إصابته بثلاثة طعنات نافذة في جسده، وانتقل رجال الأمن لمكان البلاغ وبالفحص وسؤال شهود العيان تبين أن مشاجرة نشبت بين ثلاثة أشخاص بسبب خلافات سابقة بينهما.

وبإعداد الكمائن تمكن رجال الأمن من القبض على المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الجريمة وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

المجني عليه

المجني عليه

المجني عليه

المجني عليه