الثلاثاء 02 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

بثلاثة طعنات... ننشر صور شاب قتل على يد أصدقائه في شبرا الخيمة

المجني عليه
المجني عليه

حصلت "الدستور" على صور المجني عليه ويدعى "أحمد إسماعيل" والذي قُتل على يد شخصين بثلاثة طعنات متفرقة في جسدة إثر خلافات سابقة بينهم في منطقة شبرا الخيمة.

 

بطلق خرطوش.. ننشر صور شاب قتل أثناء مشاجرة في شبرا الخيمة

بدون ذنب.. تفاصيل مقتل سيف بطلق خرطوش فى شبرا الخيمة

تفاصيل الواقعة 

كانت البداية بتلقي قسم شرطة شبرا الخيمة، بلاغًا من أحد الأهالي يفيد بنشوب مشاجرة بين أشخاص وسقوط قتيلًا يدعى "أحمد إسماعيل" يبلغ من العمر 21 عامًا إثر إصابته بثلاثة طعنات نافذة في جسده، وانتقل رجال الأمن لمكان البلاغ وبالفحص وسؤال شهود العيان تبين أن مشاجرة نشبت بين ثلاثة أشخاص بسبب خلافات سابقة بينهما.

 

وبإعداد الكمائن تمكن رجال الأمن من القبض على المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الجريمة وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

المجني عليه
المجني عليه

المجني عليه
المجني عليه
المجني عليه
المجني عليه
المجني عليه
المجني عليه
المجني عليه
المجني عليه
شبرا الخيمة منطقة شبرا الخيمة طعنات متفرقة صور المجني عليه قسم شرطة مشاجرة

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