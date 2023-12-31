بدون ذنب.. تفاصيل مقتل سيف بطلق خرطوش فى شبرا الخيمة

صوت طلقات الخرطوش كانت تتعالى في شارع المنشية بشبرا الخيمة، فلم يكن يدري أحد ماذا يحدث غير الأم التي انتفض قلبها من بين أضلعها خوفًا على نجلها "سيف" الذي كان يجالس أصدقاءه أسفل المنزل، الأمر الذي جعلها تهرول مسرعة قبل أن يصاب بعيار طائش، لكن كان الوقت قد فات.

خرجت الأم من منزلها باحثة عن نجلها وقلبها يعتصر خوفًا عليه، فوجدت جسده ملقى بداخل المنزل والدماء تسيل منه وتلطخ الجدران، حاولت الأم إسعافه لكن بدون جدوى فذهبت به إلى المستشفي في محاولة منها لإنقاذ حياته لكن كان قلبه قد توقف عن النبض بعدما نزف الكثير من الدماء.

لم يكن طرفًا في المشاجرة بل كان يجالس أصدقاءه أسفل منزله وأصيب بطلق خرطوش طائش بعدما نشبت مشاجرة بين شخصين بسبب مبلغ من المال وقطعة مخدرات، فقاموا بإطلاق الأعيرة النارية على بعضهم ليستقر عيار داخل جسد الشاب سيف الدين محمد الذي لم يبلغ الـ17 من عمره، وفقًا لما ذكرته والدة المجني عليه في حديثها لـ"الدستور".

كان نفسي أشوفه ببدلة الفرح، بدأت الأم المكلومة حديثها والدموع تنهمر من عينيها قائلة إن قلبها انتفض عندما سمعت دوي إطلاق النار، فحاولت أن تنقذ نجلها لكن كان القدر أسرع منها، مطالبة رجال الأمن بالقصاص العادل والإتيان بأقصى عقوبة للمتهمين بعدما قتلوا نجلها بدون ذنب يذكر.

البداية كانت بتلقي قسم أول شبرا الخيمة بـ القليوبية إخطارًا من مستشفى ناصر العام يفيد بوجود شاب يدعى "سيف الدين محمد علي"، 17 عامًا، مصاب بطلق ناري "خرطوش" بمنطقة الصدر والكتف، مما أدى لوفاته.

بإعداد الكمائن تمكن رجال الأمن من القبض على المتهمين وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات وبتقنين الإجراءات اللازمة وسؤال شهود العيان ووالدة المجني عليه من قبل الجهات المختصة، تبين أنه أثناء وجود مشاجرة بالأسلحة النارية بين شخصين في شارع المنشية بشبرا الخيمة، وأثناء وقوف المجني عليه، تلقى طلقة طائشة أودت بحياته.

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