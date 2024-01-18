الخميس 18 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

التصريح بدفن جثة مدرس لقي مصرعه خلال مشاجرة بشبرا الخيمة

جثة شاب
جثة شاب

صرحت جهات التحقيق بقسم أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، بدفن جثة مدرس، لقى مصرعه، فى مشاجرة بين طرفين بالأسلحة البيضاء بسبب خلافات النسب والمصاهرة، وذلك بعد انتهاء أعمال الطب الشرعى لمناظرة جثة المتوفى، والاستعلام عن حالة المصابين الآخرين، وطلبت تحريات القسم حول ظروف وملابسات الواقعة وإحراز الأسلحة المضبوطة والتحفظ عليها وإرسالها إلى المعمل الجنائى وسؤال شهود عيان الواقعة.

وكانت قد شهدت منطقة عزبة عثمان بدائرة قسم أول شبرا الخيمة، مشاجرة بين طرفين استُخدمت فيها الأسلحة البيضاء بسبب خلافات المصاهرة والنسب، وأسفرت عن مصرع شخص، وإصابة 6 آخرين.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة، وتم فض المشاجرة، والتحفظ على طرفيها، وتوصلت التحريات إلى أن المشاجرة بين مندوب مبيعات، 55 سنة، مصاب، وزوجته، 48 سنة، مصابة بجرح قطعى باليد اليمنى، وشقيقها، 59 سنة، مدرس، مصاب بجرح بالرأس واليد اليمنى، وتُوفى فور وصوله إلى المستشفى، وموظف بالمعاش، 53 سنة، وزوجته، 52 سنة، وزوجة نجله، 25 سنة، ونجله، طالب، 21 سنة، وجميعهم مصابون.

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