النيابة تطلب تشريح جثة شاب قتل في مشاجرة بحدائق القبة

كلفت جهات التحقيق بالنيابة العامة، بسرعة إعداد تقرير مفصل بالصفة التشريحية في واقعة مقتل شاب خلال نشوب مشاجرة بينه وبين 3 أشخاص بسبب خلافات على وحدة سكنية "شقة"، وذلك لبيان سبب الوفاة الحقيقي.

النيابة تطلب تشريح جثة شاب قتل فى مشاجرة بحدائق القبة

البداية كانت بنشوب مشاجرة بين شاب في العقد الثاني من العمر وبين 3 أشخاص، على خلفية وجود خلاف بين المجنى عليه والمتهمين على وحدة سكنية بأحد العقارات بالدائرة، بدأت بمشادة كلامية استعان خلالها المتهم الأول بأحد أصدقائه وأحد أقاربه من والدته وتطورت المشادة بينهما إلى التشابك بالأيدى، قام على أثرها المتهم الأول بإخراج سلاح أبيض كان بحوزته وسدد طعنة نافذة للشاب القتيل، فسقط غارقا في دمائه وفارق الحيابة قبل نقله إلى المستشفى لتلقى العلاج.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وأمرت جهات التحقيق بحبس المتهمين على ذمة التحقيق.