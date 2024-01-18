الخميس 18 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

استمرار حبس متهم بالاتجار فى النقد الأجنبى بالمنوفية

متهم
متهم

جدد القاضي المختص بمحافظة المنوفية حبس متهم بالاتجار في النقد الأجنبي، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وتبين من التحقيقات، أن أجهزة الأمن تمكنت من ضبط أحد الأشخاص بالمنوفية، وبحوزته عملات أجنبية ومحلية بقصد الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، بعد أن أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن المنوفية اتجاره في النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته مبالغ مالية "عملات أجنبية ومحلية"، وبمواجهته اعترف بحيازته للمبلغ المضبوط بقصد الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفـية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق وقررت حبسه.

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