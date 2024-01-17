"حياة كريمة" تنظم ندوات لتغيير المفاهيم الخاطئة فى قرى المنيا

لإثراء الحركة الثقافية فى ربوع مصر، دشنت المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بالتعاون مع وزارة الثقافة أسطولًا من المكتبات المتنقلة يستهدف قرى المبادرة، فى العديد من المحافظات ويتجول فى عدد من الأماكن العامة، لتوفير مجموعة متنوعة من الكتب والمجلات والأفلام التعليمية، وتضمنت تلك المكتبات أنشطة تشجع الشباب والصغار على القراءة والاطلاع، على رأسها جلسات الحكى وورش الأشغال الفنية واليدوية، والسينما الصغيرة ومسرح العرائس والمسابقات الثقافية والألعاب الجماعية التفاعلية.

ندوات لتغيير المفاهيم الخاطئة

ورش حكي ومكتبات متنقلة نظمتها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" داخل قرى محافظة المنيا لنشر الوعي والثقافة لدى السكان، كما نظمت المبادرة الندوات التوعوية التى تتحدث عن العادات الخاطئة والمفاهيم المُضرة لدى السكان وكيفية إصلاحها والتعامل معها، وذلك للارتقاء بمستوى السكان معيشيًا واجتماعيًا وتوفير لهم حياة هادئة.

وقال جمال عادل من محافظة المنيا، إن المكتبات المتنقلة سهلت على الأهالى والأطفال فى القرى الأكثر احتياجًا الوصول إلى الكتب أو حضور ندوات تثقيفية، لأنها تصل إليهم فى مكان إقامتهم، وذكر أن أعضاء المبادرة الرئاسية حياة كريمة يحرصون على تنبيه المواطنين بوجود مكتبة متنقلة فى أحد الميادين القريبة منهم، ليتسنى لهم التوجه إليها رفقة أبنائهم ليغرسوا بداخلهم حب القراءة مبكرًا، وتابع تلعب المبادرة الرئاسية دورًا بارزًا فى تغيير العادات والسلوكيات والتصدى لبعض المفاهيم الخاطئة التى لا تتناسب مع مستجدات العصر الذى نعيش فيه، من خلال تنظيم العديد من الندوات التثقيفية والاجتماعية.

وأضاف أن عددًا كبيرًا من الطلاب حرصوا على الحضور إلى المكتبة المتنقلة التى كانت موجودة فى قلب محافظة المنيا، وشاركوا فى الورش والأنشطة، بمساعدة فريق من المبادرة الرئاسية حياة كريمة ووزارة الثقافة، كان يتولى تنظيم الفعاليات وتوجيه الجمهور وتجهيز الكتب للمواطنين للاطلاع عليها أو شرائها لقراءتها، موجهًا الشكر للرئيس السيسى على جهوده العظيمة فى تدشين مبادرة حياة كريمة ومتابعة أعمالها، كما شكر كل القائمين على المبادرة الرئاسية؛ لأنهم بذلوا مجهودًا كبيرًا للارتقاء بالمستوى الخدمى والمعيشى للأهالى فى القرى.