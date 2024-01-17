الأربعاء 17 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"حياة كريمة" تنظم ندوات لتغيير المفاهيم الخاطئة فى قرى المنيا

حياة كريمة
حياة كريمة

لإثراء الحركة الثقافية فى ربوع مصر، دشنت المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بالتعاون مع وزارة الثقافة أسطولًا من المكتبات المتنقلة يستهدف قرى المبادرة، فى العديد من المحافظات ويتجول فى عدد من الأماكن العامة، لتوفير مجموعة متنوعة من الكتب والمجلات والأفلام التعليمية، وتضمنت تلك المكتبات أنشطة تشجع الشباب والصغار على القراءة والاطلاع، على رأسها جلسات الحكى وورش الأشغال الفنية واليدوية، والسينما الصغيرة ومسرح العرائس والمسابقات الثقافية والألعاب الجماعية التفاعلية.

"الصحة" تطلق 13 قافلة طبية مجانية ضمن "حياة كريمة" اليوم الأربعاء

"حياة كريمة" توفر خط ساخن لاستقبال مشاكل سكان "العوضية" بالدقهلية

ندوات لتغيير المفاهيم الخاطئة

ورش حكي ومكتبات متنقلة نظمتها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" داخل  قرى محافظة المنيا لنشر الوعي والثقافة لدى السكان، كما نظمت المبادرة الندوات التوعوية التى تتحدث عن العادات الخاطئة والمفاهيم المُضرة لدى السكان وكيفية إصلاحها والتعامل معها، وذلك للارتقاء بمستوى السكان معيشيًا واجتماعيًا وتوفير لهم حياة هادئة. 

وقال جمال عادل من محافظة المنيا، إن المكتبات المتنقلة سهلت على الأهالى والأطفال فى القرى الأكثر احتياجًا الوصول إلى الكتب أو حضور ندوات تثقيفية، لأنها تصل إليهم فى مكان إقامتهم، وذكر أن أعضاء المبادرة الرئاسية حياة كريمة يحرصون على تنبيه المواطنين بوجود مكتبة متنقلة فى أحد الميادين القريبة منهم، ليتسنى لهم التوجه إليها رفقة أبنائهم ليغرسوا بداخلهم حب القراءة مبكرًا، وتابع تلعب المبادرة الرئاسية دورًا بارزًا فى تغيير العادات والسلوكيات والتصدى لبعض المفاهيم الخاطئة التى لا تتناسب مع مستجدات العصر الذى نعيش فيه، من خلال تنظيم العديد من الندوات التثقيفية والاجتماعية.

وأضاف أن عددًا كبيرًا من الطلاب حرصوا على الحضور إلى المكتبة المتنقلة التى كانت موجودة فى قلب محافظة المنيا، وشاركوا فى الورش والأنشطة، بمساعدة فريق من المبادرة الرئاسية حياة كريمة ووزارة الثقافة، كان يتولى تنظيم الفعاليات وتوجيه الجمهور وتجهيز الكتب للمواطنين للاطلاع عليها أو شرائها لقراءتها، موجهًا الشكر للرئيس السيسى على جهوده العظيمة فى تدشين مبادرة حياة كريمة ومتابعة أعمالها، كما شكر كل القائمين على المبادرة الرئاسية؛ لأنهم بذلوا مجهودًا كبيرًا للارتقاء بالمستوى الخدمى والمعيشى للأهالى فى القرى.

المبادرة الرئاسية حياة كريمه وزارة الثقافة المكتبات المتنقلة المبادرة قرى محافظة المنيا العادات الخاطئة

الأكثر قراءة

أول رد من ياسمين عبدالعزيز على أنباء خيانة أحمد العوضى

متحدث الوزراء يعلن عن آلية جديدة لضبط أسعار السلع ويؤكد: قرارات إيجابية ستعلن قريبًا

اكتشاف منجم جديد للذهب.. ناجى فرج: "مصر مليئة بالمناطق البكر"

"التموين" تتعاقد على شراء 360 ألف طن قمح فرنسى وروسى

فاقت التوقعات.. كيف أبهرت شبكة أنفاق حماس قوات الاحتلال الإسرائيلى؟

بعد 4 سنوات زواج.. سر طلاق ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم عبد العزيز

كريمان حمزة.. أول مفسرة للقرآن الكريم

محمد العسيري

لماذا نفرح بميلاد النجوم.. الدسوقى نموذجًا؟

مؤمن المحمدي

حازم شحاتة

أحمد الصغير

"حرف".. "الدستور" يكتب فصلًا جديدًا فى تاريخ الصحافة المصرية

د.كريمة الحفناوى

قضية القرن الواحد وعشرين

جلال حمام

أفعال مصر تُكذِّب أقوال إسرائيل

ماجد حبته

محاولة عربية لتلجيم إثيوبيا

وائل لطفي

مسئولية الحكومة

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

كواليس أكبر الخلافات السياسية في إسرائيل.. خلافات شخصية وفوضى بسبب غزة

مكتب نتنياهو: صفقة شحنة الأدوية إلى غزة غير معفاة من التفتيش الأمنى

عُمان: إسرائيل انتهكت القوانين باستهدافها المستشفى الأردنى فى خان يونس