الأربعاء 17 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مستفيد من "حياة كريمة": المبادرة حلت أزمة انقطاع المياه عن المنزل

حياة كريمة
حياة كريمة

قامت المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بتقديم الكثير من الخدمات التي وفرت الراحة لسكان القرى النائية والأكثر فقرًا، وجاء ذلك من خلال تطوير البنية التحتية وتطوير كامل للخدمات الأساسية داخل تلك القرى، وذلك للإرتقاء بمستوى السكان معيشيًا واجتماعيًا وتوفير حياة هادئة لهم. 

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المبادرة حلت أزمة انقطاع المياه عن المنزل 

انقطاع المياه بشكل متكرر في قرية كفر علام بمحافظة الدقهلية جعل السكان يعيشون في معاناة، كما أن تهالك الخدمات الأساسية داخل القرية جعل حايتهم صعبة، وتمنوا فقط أن تنتهي تلك المشكلة التي استمرت معهم لسنوات طويلة دون حلها، وبين ليلة وضحاها جاءت المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالخير وأزالت متاعب الماضي.

وقال "عادل محمد" يقطن في قرية كفر علام بمركز منية النصر بمحافظة الدقهلية، إن القرية فى الماضى كانت تفتقر الكثير من الخدمات، مثل عدم وجود طرق مرصوفة ما تسبب فى الكثير من حوادث السير، وأيضًا تهالك شبكات الصرف الصحى ما أدى إلى انتشار الأمراض والأوبئة الناتجة عن تراكم المياه غير النظيفة، وذكر أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" عملت على تطوير وإحلال البنية التحتية وتطوير مركز الشباب وإدخال الأجهزة الرياضية الحديثة له، إلى جانب تطوير الوحدة الصحية وتنظيم قوافل طبية للكشف والعلاج على السكان بالمجان، كما رصفت وأنارت الطرق الرئيسية لربط القرية بالقرى المجاورة، وذلك كان بمثابة حلم كبير لدى جميع السكان.

وأضاف أن المبادرة عملت على تسهيل التواصل بين سكان القرية وكل القطاعات الحكومية لتوفير أفضل الخدمات والارتقاء بها، وذكر أنه تواصل مع المبادرة عن طريق الهاتف، بسبب انقطاع المياه، وخلال أيام قليلة جاء القائمون على المبادرة وأنهوا المشكلة، موجهًا الشكر للقائمين على المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وللرئيس عبدالفتاح السيسى الذى جاء بالخير لسكان الريف المصرى، وغيّر حياتهم وارتقى بها. 

المبادرة الرئاسية حياة كريمه القرى النائية قرية كفر علام المشكلة

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