مستفيدات من الدعم المادي: "حياة كريمة" سادعت الأسر المستحقة من خلال مشاريع خاصة

حققت المبادرة الرئاسية حياة كريمة الكثر من الخدمات للأسر الأولي بالرعاية، بهدف تقديم المساعدات النقدية للأسر الفقيرة والأكثر احتياجًا، وذلك عن طريق الاستهداف الموضوعى للأسر التى لديها مؤشرات اقتصادية واجتماعية منخفضة،عن طريق برنامج تكافل وكرامة، لكفالة حقوق المواطن البسيطة تشمل الفئات التى ليس لديها القدرة على العمل والإنتاج مثل كبار السن 65 سنة فأكثر أو من هم لديهم عجز كلى أو إعاقة، يوفر برنامج تكافل مساعدات مالية لزيادة الاستهلاك الغذائي والحد من الفقر، يوفر برنامج تكافل مساعدات مالية لزيادة الاستهلاك الغذائي والحد من الفقر، وتهدف الشروط الصحية والتعليمية الواردة في هذا البرنامج إلى تشجيع الأسر على استمرار أطفالها في المدارس وتقديم الرعاية الصحية لهم.

أمال: ساعدني برنامج تكافل وكرامة في مشروعي الخاص

قالت أمال عبدالله، 40 عاما من محافظة الشرقية:" ساعدتني التحويلات النقدية من خلال برنامج تكافل وكرامة في عمل مشروعي الخاص بعد انفصالي عن زوجي وترك لي ولد عمرة عشر سنوات، لا أستطيع مصاريف التعليم بمفردي خاصة بعد وفاة والدتي التي كانت تساعدني، وحلمت بعمل مشروع بيع شراء دواجن وبيعها لجيراني ".

وأضافت: "ساعدتني المبادرة في دعم مادي لتمويل مشروع الجديد وكنت مستعدة لعمل قرض ولكن كانت فائدة كثير ووجهني أحد الجيران عن المبادرة والتقديم من خلال برنامج تكافل وكرامة وكنت غير متوقعة بدعمي مادية ولكن كان فيه مساعدة كبيرة للحصول علي الدعم المادي".

خيرية: دعم الرئيس بتكافل وكرامة

قال خيرية محسن أحد أهالي محافظة الشرقية:" وفرت المبادرة دعم مادي بعد قبولي من المستفيديين ببرنامج تكافل وكرامة وحققت من خلالها مشروع خاص بي من خلال بيع وشراء الملابس بأسعار مخفضة ومساعدة أفراد أسرتي بدخل عائد عليهم".

ووجهت خيرية الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي والقائمين علي المبادرة الرئاسية حياة كريمة بعد أن قدموا الكثير من الخدمات التي اعادت الحياة للأسر الأكثر احتياجًا بعد معاناة استمرت لسنوات كثيرة من الاهمال والتهميش.