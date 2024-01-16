الثلاثاء 16 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مستفيدات من الدعم المادي: "حياة كريمة" سادعت الأسر المستحقة من خلال مشاريع خاصة

حياة كريمة
حياة كريمة

حققت المبادرة الرئاسية حياة كريمة الكثر من الخدمات للأسر الأولي بالرعاية، بهدف تقديم المساعدات النقدية للأسر الفقيرة والأكثر احتياجًا، وذلك عن طريق الاستهداف الموضوعى للأسر التى لديها مؤشرات اقتصادية واجتماعية منخفضة،عن طريق برنامج تكافل وكرامة، لكفالة حقوق المواطن البسيطة تشمل الفئات التى ليس لديها القدرة على العمل والإنتاج مثل كبار السن 65 سنة فأكثر أو من هم لديهم عجز كلى أو إعاقة، يوفر برنامج تكافل مساعدات مالية لزيادة الاستهلاك الغذائي والحد من الفقر، يوفر برنامج تكافل مساعدات مالية لزيادة الاستهلاك الغذائي والحد من الفقر، وتهدف الشروط الصحية والتعليمية الواردة في هذا البرنامج إلى تشجيع الأسر على استمرار أطفالها في المدارس وتقديم الرعاية الصحية لهم.

أمال: ساعدني برنامج تكافل وكرامة في مشروعي الخاص

قالت أمال عبدالله، 40 عاما من محافظة الشرقية:" ساعدتني التحويلات النقدية من خلال برنامج تكافل وكرامة في عمل مشروعي الخاص بعد انفصالي عن زوجي وترك لي ولد عمرة عشر سنوات، لا أستطيع مصاريف التعليم بمفردي خاصة بعد وفاة والدتي التي كانت تساعدني، وحلمت بعمل مشروع بيع شراء دواجن وبيعها لجيراني ".

وأضافت: "ساعدتني المبادرة في دعم مادي لتمويل مشروع الجديد وكنت مستعدة لعمل قرض ولكن كانت فائدة كثير ووجهني أحد الجيران عن المبادرة والتقديم من خلال برنامج تكافل وكرامة وكنت غير متوقعة بدعمي مادية ولكن كان فيه مساعدة كبيرة للحصول علي الدعم المادي". 

خيرية: دعم الرئيس بتكافل وكرامة 

قال خيرية محسن أحد أهالي محافظة الشرقية:" وفرت المبادرة دعم مادي بعد قبولي من المستفيديين ببرنامج تكافل وكرامة وحققت من خلالها مشروع خاص بي من خلال بيع وشراء الملابس بأسعار مخفضة ومساعدة أفراد أسرتي بدخل عائد عليهم". 

ووجهت خيرية الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي والقائمين علي المبادرة الرئاسية حياة كريمة بعد أن قدموا الكثير من الخدمات التي اعادت الحياة للأسر الأكثر احتياجًا بعد معاناة استمرت لسنوات كثيرة من الاهمال والتهميش.

حياة كريمه المبادرة الرئاسية مبادرة حياة كريمة المستفيدات حياة

مواد متعلقة

ضمن "حياة كريمة".. غرف حجز ووحدات للأشعة والتحاليل في قرى شربين

الأكثر قراءة

بعد 4 سنوات زواج.. سر طلاق ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضى

بعد الطلاق رسميًا.. كيف بدأت علاقة ياسمين عبد العزيز والعوضي؟

أسرار أنفاق حماس تثير دهشة المسئولين فى إسرائيل والولايات المتحدة

4 تغييرات في تشكيل الفراعنة أمام غانا بأمم أفريقيا (خاص)

فى عيد ميلادها الـ44.. ياسمين عبدالعزيز تُعلن انفصالها عن "العوضى"

أسعار سبائك الذهب عيار 24 وسعر الذهب اليوم للبيع والشراء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

عن الإصلاح الإدارى

جلال حمام

عاوز تقرَّب؟.. جرَّب!

مدحت بشاى

وشهد شاهدٌ من أهل الفكر والتفكير

لواء. محسن الفحام

عقيدة الأمن المصرى

محمد عبدالعزيز

لأنها دولة

حسين دعسة

أجندة سياسية وإنسانية تجمع مواقف الأردن واليونان

عبدالوهاب داود

بهجة الشعر.. زينة افتتاح معرض الكتاب هذا العام

وائل لطفي

عن الصحافة المصرية

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

تخوفات من الانهيار الكامل.. حرب إسرائيل الفاشلة فى غزة تهدد اقتصادها

دهس وطعن وسقوط قتلى.. القصة الكاملة لعملية رعنانا فى تل أبيب (صور)

إصابة 4 فلسطينيين بينهم طفلان بالرصاص واعتقال آخر خلال اقتحام الاحتلال مدينة نابلس