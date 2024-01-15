ضمن "حياة كريمة".. غرف حجز ووحدات للأشعة والتحاليل في قرى شربين

الخدمات الطبية كانت من أولويات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في عمليات التطوير حيث عملت على إحلال الوحدات الطبية بشكل كامل وإدخال عليها الأجهزة الطبية الحديثة لخدمة المرضى داخل القرى النائية والأكثر فقرًا، كما نظمت القوافل الطبية التى تجوب القرى باحثة عن المرضى لتقديم العلاج والكشوفات لهم بالمجان.

المبادرة طورت غرف الحجز ووحدات الكشف والأشعة والتحاليل

وافتقرت قرى شربين بمحافظة الدقهلية للخدمات الطبية والصحية، وذلك كلف السكان الكثير حيث أصبحت أعداد الوفيات في تزايد مستمر، وأنتشرت الأمراض بين السكان بشكل كبير، وتمنى الجميع أن تنتهي تلك المشكلة التى استمرت مع السكان لسنوات طويلة، وبين ليلة وضحاها جاءت المبادرة الرئاسية" حياة كريمة" بالخير وحققت أحلام السكان عن طريق توفير الخدمات الطبية والصحية للسكان.

وقالت "سلوى جبر" مديرة الإدارة الصحية بإحدى قرى مركز شربين، إن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بذلت مجهودًا كبيرًا فى تطوير المنظومة الصحية بالمحافظة، بعدما عملت على إحلال وتجديد المبانى وهيكلة شبكات الكهرباء والصرف الصحى ومياه الشرب، مع تطوير غرف الحجز ووحدات الكشف الطبى والأشعة والتحاليل، وذكرت أن المبادرة الرئاسية مكّنت الوحدات الصحية من تقديم خدمات متميزة، وتم توفير كل التخصصات الطبية بها، مع تجهيز العيادات بأحدث الأجهزة المتطورة التى تسهل عمليات الكشف والتشخيص.

أضافت أن المبادرة وفرت 7 أجهزة غسيل كلوى لمركز الكلى بقرية "كفر الترعة الجديدة" الذى تم تجديده ليقدم الخدمة الطبية لعدد أكبر من المرضى، علاوة على إدخال الوحدات الصحية ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، موجها الشكر للقائمين على المبادرة بعدما قدموا الكثير من الخدمات للسكان وارتقوا بهم معيشيًا واجتماعيًا، كما وجهت الشكر للرئيس السيسي على تلك المبادرة التي غيرت وجه الريف المصري ووفرت الهدوء والراحة للسكان بعد سنوات طويلة من الأهمال والتهميش.