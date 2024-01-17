الأربعاء 17 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مكتبات متنقلة وورش حكى فى قرى المنيا ضمن مبادرة "حياة كريمة"

حياة كريمة
حياة كريمة

اهتمت المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بنشر الوعى والثقافة لدى سكان القرى النائية والأكثر فقرًا داخل الريف المصري، بعدما قامت بتطوير البنية التحتية بها وإدخال الخدمات الصحية والاجتماعية لها،  وعملت المبادرة على تنظيم مكتبات متنقلة وورش حكي لجذب الأطفال إلى القراءة ومعرفة تاريخ مصر.

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قضيت اليوم داخل المكتبة مع أبنائى

لم يقتصر التطوير على البنية التحتية فقط بل قامت المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بتطوير وعي الأطفال والشباب عن طريق تنظيم  مكتبات متنقلة تجوب شوارع القرى النائية والأكثر فقرًا، لنشر الوعي بين سكان تلك القرى.

وقالت "آية كريم" من محافظة المنيا، إنها حرصت على إحضار أبنائها الصغار إلى المكتبة المتنقلة لـ"حياة كريمة" أثناء زيارتها المحافظة، وقضت اليوم بأكمله داخل المكتبة التى تمركزت فى أحد ميادين المنيا، وذكرت أنها كانت سعيدة بتعلق أطفالها بالكتب والقصص التى كانت تروى فى جلسات الحكى داخل المكتبة، والتى دارت حول أهمية الكتب والقراءة فى تغيير حياة الإنسان، وذلك بطريقة سلسة يفهمها الأطفال ويستمتع بها الكبار، وتابعت أن المكتبة المتنقلة كانت تضم العديد من الورش التفاعلية، التى يتعلم الأطفال من خلالها العديد من القيم الإنسانية والمبادئ الأخلاقية، علاوة على ورش القص واللصق التى يتعلم فيها الأطفال تشكيل الأوراق وطيها بطريقه صحيحة لتشكيل ما يرغبون.

وأضافت أن الورش داخل المكتبة المتنقلة كانت ثرية جدًا، وعلمت الأطفال معنى المشاركة المجتمعية والعمل الأهلى، وذلك بشكل مبسط جدًا تستوعبه عقولهم، وأوضحت أن بعض الورش والندوات التثقيفية كان موجهًا للكبار أيضًا، لمساعدتهم فى تغيير حياتهم اليومية وبعض معتقداتهم وعاداتهم الموروثة، التى ما زالت تؤثر بشكل كبير فى حياتهم خاصة فى صعيد مصر، وتابعت: كان هناك العديد من المرشدين داخل المكتبة يساعدون الزوار على الحصول على الكتب وقراءة ما يريدون، والاطلاع على الموضوعات التى يرغبون فى الاطلاع عليها، مشيدة بقاعدة بيانات المكتبة المتنقلة التى تسهل على الزائرين الحصول على ما يحتاجون إليه، مختتمة بتوجيه الشكر للقائمين على المبادرة الرئاسية ووزارة الثقافة على جهدهم وتنظيمهم المكتبات المتنفلة، وخصت بالشكر الرئيس عبدالفتاح السيسى على إطلاقه تلك المبادرة العظيمة التى غيرت الكثير فى الريف المصرى.

المبادرة الرئاسية القرى النائية مكتبات متنقلة وورش حكي الكتب والقصص

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