مسرح الطفل بجناح الأزهر يجذب رواد معرض الكتاب (صور)

شهد جناح الأزهر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55، إقبالا كبيرا من رواد المعرض الكبارا والصغار.

ويقدم على مسرح الجناح عروض إنشاد ديني وتلاوة القرآن لأبناء الأزهر الشريف، في الركن الذي حاز على إعجاب العديد من رواد المعرض في الساعة الأولى من افتتاحه للجمهور.

معرض الكتاب

ويشمل الجناح أيضا عددا من الأنشطة التي تعمل على تنمية مهارات الأطفال سواء بالرسم او التخطيط ويضم يشمل عدد من الألعاب الترفيهية التي تسعد الأطفال خلال تواجدهم بالمعرض.

ويشمل الجناح أيضا عروضا بالإنشاد الديني وتلاوة القرآن لأبناء الأزهر الشريف، في الركن الذي حاز على إعجاب العديد من رواد المعرض في الساعة الأولى من افتتاحه للجمهور.

جناح الأزهر

ويشارك الأزهر الشريف – للعام الثامن على التوالي - بجناحٍ خاص في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 55؛ وذلك انطلاقًا من مسؤولية الأزهر التعليمية والدعوية في نشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير الذي تبناه طيلة أكثر من ألف عام. حيث يقع جناح الأزهر بالمعرض في قاعة التراث رقم "4".

وتقام الدورة الخامسة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية.

يفتح معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55 أبوابه للجمهور اليوم الخميس، من العاشرة صباحًا حتى الثامنة مساء، وذلك بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس.

تأتي هذه الدورة تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة"، وتقام فعالياتها حتى 6 فبراير المقبل، وتنظمها الهيئة المصرية العامة للكتاب.

معرض القاهره الدولي للكتاب

وتشهد الدورة الـ55 مشاركة 70 دولة من مختلف دول العالم، وتقام على مساحة 80 ألف متر مربع، بإجمالي مساحة تضم (5) صالات للعرض، ويبلغ عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والعربية والأجنبية المشاركة 1200 دار نشر، كما يبلغ عدد العارضين 5250 عارضًا هذا العام.

وجرى اختيار العالم الأثري الكبير سليم حسن، عميد الأثريين المصريين، ليكون شخصية هذا العام للمعرض، فيما تحل مملكة النرويج كضيف شرف المعرض، وتم اختيار يعقوب الشاروني، الكاتب والصحفي المصري وأحد رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي، شخصية معرض الطفل.

وعملت الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين على إصدار مجموعة من مؤلفات عالم المصريات الدكتور سليم حسن لعرضها بمعرض الكتاب، وتضم كتاب "فجر الضمير" تأليف جيمس هنري برستد، وترجمة سليم حسن، وكتاب "أبوالهول" تأليف سليم حسن، وترجمة جمال الدين سالم، وكتاب "أقسام مصر الجغرافية في العهد الفرعوني"، بالإضافة إلى الأعمال التي صدرت من قبل وهي "موسوعة مصر القديمة" في 15 جزءًا، وأيضًا "الأدب المصري القديم" في جزأين.

معرض الكتاب

معرض الكتاب

معرض الكتاب

معرض الكتاب

معرض الكتاب