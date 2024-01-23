مستفيد من "حياة كريمة": الرئيس جعلنا نطمئن على مستقبل أولادنا وصحتهم

الكثير من الخدمات تقدمها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لسكان القرى النائية والأكثر فقرًا، حيث عملت على تطوير وإحلال البنية التحتية وتوصيل الغاز الطبيعي ومياه الشرب النظيفة للمنازل بعد ترميمها، كما قامت المبادرة بتنظيم القوافل الطبية التي تجوب شوارع القرى لتقديم الكشف والعلاج للسكان بالمجان، وذلك للارتقاء بالسكان معيشيًا واجتماعيًا وتوفير لهم حياة هادئة تليق بهم.

الرئيس جعلنا نطمئن على مستقبل أولادنا وصحتهم

قعيد على فراش المرض منذ سنوات بسبب الفشل الكلوى، وكان السبب المياه الملوثة التي دخلت جسده بعد تهالك شبكات مياه الشرب داخل قريته،"عاطف "العمرى يبلغ من العمر ٤٠ عامًا، أحد سكان قرية أبوالعباس، التابعة لمركز بنى مزار بمحافظة المنيا، أصيب فى سن العشرين بفشل كلوى، بسبب شرب المياه غير النظيفة، الأمر الذى جعل قوته البدنية تقل مع مرور الوقت- يقول إن الرئيس السيسى جعل أهالى القرى يطمئنون على مستقبل أبنائهم، بعد إنشاء محطات المياه والصرف الصحى بمختلف المحافظات.

وأضاف أنه شعر بسعادة كبيرة حينما زاره فريق من "حياة كريمة" فى منزله، لرصد احتياجاته، مشيرًا إلى أنه قال لهم إن توفير مياه شرب نظيفة عبر حل مشكلة الصرف الصحى هو حلمه الوحيد، لحماية الأطفال من الأمراض التى تنتشر بسبب التلوث.

وذكر أن شرب المياه غير النظيفة جعله يحتاج إلى غسيل كلوى أسبوعيًا، لذا يريد حماية الأطفال حتى لا يتألموا مثله، مؤكدًا أن حياة كريمة جاءت بالخير والأمان لأهالى القرية، فخلال شهور قليلة جرى حل أزمة المياه والصرف الصحى، موجهًا الشكر للرئيس السيسى الذى غير مستقبل القرى النائية للأفضل، وحولها لقرى متطورة.

وأشار إلى أن الأطفال والشباب سيجنون ثمار ما يتحقق من إنجازات خلال السنوات المقبلة، موضحًا أن هذا الجهد سيقلل من عدد المرضى فى مصر.