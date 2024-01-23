الثلاثاء 23 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

قوافل طبية مجانية ضمن "حياة كريمة" بقرية منشأة الرضوان في الشرقية

قوافل طبية
قوافل طبية

انطلقت قافلة طبية جديدة داخل قرية منشأة رضوان بمحافظة الشرقية، وتشمل 14 عيادة لتخصصات طبية مختلفة مثل: نساء وولادة، خدمات تنظيم الأسرة، الأطفال، الأسنان، الباطنة، الأنف والأذن والحنجرة، الرمد، العظام، الجراحة، القلب، الجلدية، الروماتيزم، المسالك البولية، خدمات الأشعة والتحاليل، وجلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالي المنطقة، كما تضمنت القافلة ندوات عن الكشف المبكر لأورام الثدي وطرق الفحص الذاتي للثدي، ودعم صحة الأم والجنين، وغيرها.

قال أحمد جمال أحد أهالي محافظة الشرقية المتطوعين: "تستمر القافلة لمدة يومين واستفاد عدد كبير من الأهالي أمس، ومازال توافد الأهالي على القوافل للكشف والعلاج مجانًا. وكان للسيدات الحوامل جزء خاص للاطمئنان على صحة الأجنة من خلال جهاز السونار مع توصية بفيتامين مناسب لصحتهن".

وأضافت منى عيد أحد أهالي قرية رضوان المستفيدات من الكشف الطبي: "حصلنا على دعم شامل لصحة الأم والجنين من خلال ندوات تحت رعاية فرق طبية متميزة مع اتخاذ كافة الاحتياطات لتفادي أي عدوى فيروسية في هذه الفترة، خاصة بعد انتشار أعراض البرد. واستفاد عدد كبير من سيدات الشرقية من هذه الخدمات".


 وتابع محمود إبراهيم:" استفاد عدد من الأهالي من الكشف والعلاج بالمجان تحت رعاية استشاريين ومتخصصين في جميع التخصصات "جراحة عامة، وأنف وأذن، ومخ وأعصاب، وباطنة، وجراحة عظام، ونساء وتوليد، وجلدية، وأطفال، ومسالك بولية، وأسنان، وقلب وأوعية دموية".

وأكد: "أسهمت القوافل الطبية بشكل كبير في دعم الأهالي بالمحافظة، موضحًا أن هذه القافلة تأتي دعمًا لجهود الدولة المصرية ودعم مستمر من المبادرة الرئاسية حياة كريمة سواء في مجال الصحة أو التطويرات الشاملة، فضلا عن مجهودات القيادة المصرية لدعم وتطوير الريف المصري تطويرات شاملة وإضافة خدمات كثيرة والارتقاء بالمنظومة الصحية والحفاظ علي أرواح المواطنين".

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"الصحة" تُطلق 3 قوافل طبية مجانية ضمن "حياة كريمة"

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