الثلاثاء 23 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

"الصحة" تُطلق 3 قوافل طبية مجانية ضمن "حياة كريمة"

قوافل طبية
قوافل طبية

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، عن إطلاق 3 قوافل طبية لمدة يومين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بدءًا من اليوم، وتستمر لمدة يومين.

وأوضحت وزارة الصحة، في بيانٍ لها، أنه سيتم إطلاق القوافل الطبية في مناطق؛ نزلة كعب مركز أبو تيج بمحافظة أسيوط، نجع غنيم مركز الأقصر بمحافظة الأقصر، الموشية مركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد.

القرى الأكثر احتياجًا

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن القوافل الطبية سيتم توجيهها للقرى الأكثر احتياجًا والمحافظات الحدودية، مع الالتزام باتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى أن عمل القافلة يستمر لمدة يومين متتاليين.

قافلة طبية مجانية في البعالوة بالإسماعيلية ضمن "حياة كريمة"

أبرز التخصصات التي تضمها القوافل

وأضاف أن القوافل تضم التخصصات الطبية في: الباطنة، والأطفال، والأنف، والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، والنساء والولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة لصيدلية تتوافر بها كل الأدوية، على أن يتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.

إنجازات قوافل "حياة كريمة"

وكانت وزارة الصحة والسكان قد أعلنت عن تقديم الخدمات الطبية والعلاجية بالمجان لـ2 مليون و259 ألفًا و846 مواطنًا، من خلال 1936 قافلة طبية، تم تنفيذها خلال عام 2023، ضمن حملة 100 يوم صحة، لتيسير حصول المواطنين على الخدمات الطبية بجميع محافظات الجمهورية.

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"الصحة" تطلق 9 قوافل طبية ضمن "حياة كريمة" بالمجان.. اليوم

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم إجراء 359 ألفًا و470 تحليلًا معمليًا وأشعة، لافتًا إلى تحويل 22 ألفًا و992 حالة للمستشفيات لاستصدار قرارات من المجالس الطبية المتخصصة، وإجراء الجراحات اللازمة على نفقة الدولة.

وأكد «عبدالغفار» حرص الوزارة على استمرار تنظيم القوافل الطبية بجميع محافظات الجمهورية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين بأماكن تواجدهم بالمحافظات، مع مراعاة الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية والوقائية أثناء تقديم الخدمة.

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الصحة قوافل طبية المناطق النائية الخدمات الصحية حياة كريمه

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