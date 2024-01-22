الإثنين 22 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الصحة" تكشف تفاصيل المدينة الطبية الجديدة لهيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تفاصيل المدينة الطبية الجديدة لهيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، والتى سيتم إنشائها علي مساحة 230 فدانا وتضم 4 آلاف سرير.

جاء ذلك خلال المؤتمر العلمي السنوي الذي تعقده الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، تحت عنوان "المؤتمر العلمي السنوي لطب الطوارئ"، المنعقد في الفترة من 22 إلى 23 يناير الجاري.

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وقالت وزارة الصحة والسكان، أنه تم التصديق علي المشروع من القيادة السياسية وهناك اجتماع مع رئيس الوزراء لمناقشة آليات التنفيذ للبدء الفوري في العمل.

المدينة الطبية ستضم 18 معهدا

وأوضحت الوزارة أن المشروع سيتم انشاءه بطريق العين السخنة أمام العاصمة الإدارية الجديدة، حيث ستضم المدينة الطبية 18 معهدا في مكان واحد سواء الحالية أو المستحدثة.

وأشارت إلى أن المدينة ستضم جامعة طبية ومعامل مركزية وسكن للأطباء وفنادق لجذب السياحة العلاجية ومراكز بحثية تنسق مع كل التخصصات، مؤكدة إنه مشروع كبير ومكلف للغاية لكنه يستحق".

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يأتي ذلك المؤتمر العلمي انطلاقًا من استراتيجية الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية ودورها الرائد في تطبيق المحاور الثلاثة المحققة لأهدافها (البحث العلمي، التدريب، الرعاية الطبية)، وهو ما تمثل في تطوير أقسام الاستقبال والطوارئ بالمستشفيات والمعاهد التابعة للهيئة، وكذلك تطوير نظام العمل بالكامل وتكثيف الدورات التدريببية والدبلومات والبروتوكولات وورش العمل الخاصة بالطوارئ والرعاية المركزة.

طب الطوارئ ليكون محورًا لمؤتمر هذا العام

وقال الدكتور محمد مصطفى عبدالغفار، رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، إن اختيار طب الطوارئ ليكون محورًا للمؤتمر هذا العام، يأتي تأكيدًا لفكر الهيئة في هذه المرحلة المهمة، وتطويرًا لشتى مناحي العمل بكل الأقسام الطبية بالمستشفيات والمعاهد التابعة للهيئة.

وأضاف رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، أنه سيعقد بالمؤتمر هذا العام أكثر من 200 محاضرة علمية تبلور الفكر الخاص بالمؤتمر حول طب الطوارئ نظريًا وعمليًا، وكذلك سيشمل العديد من ورش العمل والكورسات الخاصة بمناظير الجهاز الهضمي، والأطفال المبتسرين والحضانات، وجراحات القلب بالتعاون مع جمعية القلب الأمريكية، وجراحات المخ والأعصاب.

الصحة هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية القيادة السياسية رئيس الوزراء معامل مركزية

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